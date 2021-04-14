"Otellere kesinlikle turist dışında birinin alınmayacak"

Kapalı otel turizmine 7 otelin dahil olduğunu anlatan Aktunç, yoğun güvenlik önlemleri alındığını anlattı.

Charter seferle ülkeye gelecek olan turiste havalanında test yapılacağını ve test sonuçlanana kadar odasından çıkamayacağını dile getiren Aktunç, test sonucu negatif çıktığı anda otel sınırları içinde turistin dilediği gibi dolaşabileceğini belirtti.

Turistin belirlenen sınırın dışına çıktığı anda bilekliğin uyarı vereceğini aktaran Aktunç, otellere kesinlikle turist dışında birinin alınmayacağını vurguladı.

Turistlerin otel dışına çıkmaması ve otele de turistlerin dışında giriş olmaması için ciddi denetimler yapılacağını aktaran Aktunç, Turkcell, polis ve otel güvenliğinin bunu sağlayacağını kaydetti.

Otele dışarıdan biri alınırsa ciddi para cezası uygulanacağını belirten Aktunç, otelin kapatılmasına kadar gideceğinin altını çizdi. Aktunç, otellerin imzalayacakları taahhütnamelere bağlı kalacağını dile getirdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI