Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
82 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

"Otellere kesinlikle turist dışında birinin alınmayacak"

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programına konuk oldu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:40
31 Okunma
"Otellere kesinlikle turist dışında birinin alınmayacak"

Kapalı otel turizmine 7 otelin dahil olduğunu anlatan Aktunç, yoğun güvenlik önlemleri alındığını anlattı.

Charter seferle ülkeye gelecek olan turiste havalanında test yapılacağını ve test sonuçlanana kadar odasından çıkamayacağını dile getiren Aktunç, test sonucu negatif çıktığı anda otel sınırları içinde turistin dilediği gibi dolaşabileceğini belirtti.

Turistin belirlenen sınırın dışına çıktığı anda bilekliğin uyarı vereceğini aktaran Aktunç, otellere kesinlikle turist dışında birinin alınmayacağını vurguladı.

Turistlerin otel dışına çıkmaması ve otele de turistlerin dışında giriş olmaması için ciddi denetimler yapılacağını aktaran Aktunç, Turkcell, polis ve otel güvenliğinin bunu sağlayacağını kaydetti.

Otele dışarıdan biri alınırsa ciddi para cezası uygulanacağını belirten Aktunç, otelin kapatılmasına kadar gideceğinin altını çizdi. Aktunç, otellerin imzalayacakları taahhütnamelere bağlı kalacağını dile getirdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Turizm Ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm sektöründen 4 birlik uyarılarda bulundu
Turizm sektöründen 4 birlik uyarılarda bulundu
Sağlık Bakanlığı'ndan 'ev karantinası' açıklaması...
Sağlık Bakanlığı'ndan 'ev karantinası' açıklaması...
"E-Devlet projesinin de kısa sürede hayata geçmesi gerek!"
"E-Devlet projesinin de kısa sürede hayata geçmesi gerek!"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim