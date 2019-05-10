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Otilia UKÜ’de Esti

10 Mayıs 2019 Cuma 16:45
Otilia UKÜ’de Esti
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gençlik markası Gnçtrkcll Kıbrıs’ın İletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen “UKÜ 21. Bahar Şenlikleri – “Yaşa, Öğren ve Paylaş / Live, Learn & Share” temasıyla Otilia Bruma’yı ağırladı.

“Bilionera” şarkısı ile tüm dünya listelerinde hit olan genç ve güzel Rumen şarkıcı Otilia Bruma, samimi tavırlarıyla UKÜ’lü öğrencilerden tam not aldı. Öğrencilerle hem İngilizce hem de Türkçe konuşan Şarkıcı Otilia, Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktan memnun olduğunu da dile getirdi.

Konser sırasında Türk Pop müziğinin güçlü isimlerinde Serdar Ortaç ile yaptığı düeti de seslendiren Otilia, yeni albümündeki şarkıları ile UKÜ’lüleri coşturdu. UKÜ Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen konsere yüzlerce kişi katılarak, ünlü şarkıcının seslendirdiği şarkılara eşlik ettiler.

Müzikle çocuk yaşta ilgilenmeye başlayan ünlü şarkıcı, Türk hayranları tarafından ise “All The Stars” isimli şarkısıyla tanınıyor. French Kiss adlı şarkısının ardından özellikle Russian Dream ve On Fire şarkıları ile adından söz ettiren Otilia, 6 yılı aşkın bir süredir de profesyonel olarak müzik kariyerine devam ediyor.

İnsanları, kültürleri, sanatı ve gençleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen UKÜ 21. Bahar Şenlikleri 11 Mayıs tarihine kadar devam edecek. UKÜ Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan tüm konser ve etkinlikler, UKÜ’lü öğrenciler yanı sıra halkımıza da açık ve ücretsiz olacak.

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OtillaHaber
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