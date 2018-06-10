Özboğaç: “İngiltere pazarı öksüz kaldı”

Ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olan turizm sektöründe yılın ilk dört ayına ilişkin istatistiksel veriler, sektörde huzursuzluğa yol açtı.

Sektör temsilcileri, KKTC turizminde beklenen hareketliliğin yaşanmamasını ülkede bir turizm politikası olmamasından kaynaklandığını savundu.

Sektör temsilcileri, KKTC turizmine geçtiğimiz yıllarda ciddi katkısı bulunan İngiltere pazarının yıllar içerisinde zayıflatıldığını savunurken Türkiyeli turist sayısındaki düşüşün ise Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçim ve Türkiye-KKTC uçak seferlerinde bilet fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Havadiis gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'na konuşan; Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, konuya ilişkin Havadis’e yaptığı açıklamada, reklam ve tanıtımlarla İngiltere pazarının yeniden kazanılması gerektiğini belirtirken İhale Yasası’nda da bir an önce düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Özboğaç, uzun vadeli stratejik planlarla ülkenin yurtdışında tanıtımının yapılabileceğini söyledi.

Özboğaç: Yatak arzını artırırken koltuk arzını artıramadık

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, Türkiye’de yaklaşan seçimler ve uçak bilet fiyatlarının yüksek olması sebebi ile KKTC’ye Türkiye’den gelen turist sayısında düşüş olduğunu belirtti.

KKTC’de yatak kapasitesinin şuanda 22 bin olduğunu dile getiren Özboğaç, yeni hizmete açılacak tesislerle yatak kapasitesinin artacağını bu anlamda uçak koltuk sayılarının da artması gerektiğini kaydetti.

Fethi Özboğaç, “Yatak arzını artırırken koltuk arzını artıramadık. Bu durumun önümüzdeki günlerde ciddi bir tehlike yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

Uygun fiyata uçak bileti bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğine vurgu yapan Özboğaç, özel şirketler ile devlet ortaklığında Kıbrıs Türk Hava Yolu’nun açılmasının ülke turizmi için önemli olduğunu kaydetti.

“İngiltere pazarı öksüz kaldı”

KKTC’nin turizmde ikinci büyük pazarının İngiltere olduğunu dile getiren Fethi Özboğaç, gelinen noktada İngiltere pazarında adeta çöküş yaşandığını söyledi.

Özboğaç, İngiltere’de son 3 yıldır reklam ve tanıtım yapılmadığına dikkat çekerek “2’inci grup tesis dediğimiz, A grup tesisleri ve toplumun her kesimine ciddi şekilde besleyen İngiliz pazarı 3 yıldır öksüz durumdadır” dedi.

Güney Kıbrıs’ın İngiltere pazarında KKTC’den çok daha iyi bir noktada olduğunu söyleyen Özboğaç, “Güney Kıbrıs’a İngiltere’den geçen yıl 1 milyon 350 bin kişi, bu yıl da 1 buçuk milyon kişi turist gitti. İngiltere’den KKTC’ye gelen turist sayısı ise yıldan yıla düşüş gösteriyor” diye konuştu.

İngilizlerin bugün turizmde Avrupa Birliği parası kullanmayan ülkeleri daha fazla tercih ettiğine de işaret eden Özboğaç, “Sterlin kurunun yükselmesi belki sıkıntı yaratan bir durumdur ama bu krizi turizm ile fırsata çevirebiliriz” dedi.

“Uzun vadeli stratejik plan yapmalıyız”

Fethi Özboğaç, KKTC’de ciddi bir yatak kapasitesinin olduğunu ancak sürdürülebilir, doğaya ve çevreye saygılı bir turizm yaparak yatak kapasitesinin 50 bine kadar çıkarılabileceğini kaydetti.

Özboğaç, “Ancak pazarlama mantığına sahip değilsek ve bir stratejimiz yoksa mevcut yatak kapasitesi bile ciddi sıkıntı yaşanmasına neden olabilir” dedi.

Konaklama tesislerini daha da geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Otellerin her açıdan gurur duyulacak seviyede olduğunu söyleyen Özboğaç, “Uzun vadeli stratejik planlar yaparak ülkemizi de iyi bir şekilde tanıtarak, toplumun her kesimine nüfuz edecek turistleri ülkemize getirmek zorundayız” dedi.

“İhale Yasası turizme engel”

Fethi Özboğaç, KKTC turizminin önündeki bir diğer engelin ise İhale Yasası olduğunu söyledi.

Özboğaç, “İngiltere’de reklam yapamıyoruz. Öte yandan İhale Yasası olduğu için ihaleye çıkamıyoruz. Bizim etrafımızdaki ülkeler nasıl bu turistleri kendi ülkelerine getirecek diye dövünürken biz kendi kendimize İhale Yasası gibi engeller koyuyoruz. Bu noktada da turizmin önünü açmak için İhale Yasası’nı iyileştirmek gerekmektedir” dedi.

Turizm Bakanlığı ile konu hakkında sürekli istişare içerisinde olduklarını kaydeden Özboğaç, “Ancak bakanlığın bu yasa ile ilgili ellerinin kollarının bağlı olduğunu görüyoruz. Bu ülkenin reklama ve turiste ihtiyacı var ve eğer ihale yasası ile yabancı şirketler bu ülkede ihaleye giremiyorsa bunun farklı bir yolunu bulmamız şart” diye konuştu.