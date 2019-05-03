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Özçınar,  yeniden TDBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

03 Mayıs 2019 Cuma 11:22
Özçınar,  yeniden TDBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi
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Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin dün İstanbul’da  gerçekleştirilen  (TDBB) 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısında,  K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar  yeniden TDBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 

Belediyeler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni temsilen toplantıya, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile K. T. Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katıldı.

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Toplantıda, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Moldova Gagavuz Özerk Yeri, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye olmak üzere 20'ye yakın ülkeden, 200'ün üzerinde belediye başkanı, meclis üyesi ve yerel yönetim kuruluşu temsilcisi yer aldı. 

Genel Kurul’un açılışında konuşan K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, işbirliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.  

Yapılan seçimle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı seçildi.

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ÖZÇINARHaberKıbrısüyelikTDBB
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