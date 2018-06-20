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Özçınar Yukarı Bostancı’daydı

Mahmut Özçınar Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Bostancı halkı tarafından karşılanan adaylar, toplantı düzenlenecek meydana halkla birlikte yürüdü.

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:46
Özçınar Yukarı Bostancı’daydı

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar ile Meclis Üyesi adayları dün Yukarı Bostancı Çocuk Parkı Meydan’ında toplantı düzenledi.

Mahmut Özçınar Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Bostancı halkı tarafından karşılanan adaylar, toplantı düzenlenecek meydana halkla birlikte yürüdü.

Özçınar, Bostancı genelinde yapılan yatırımları özetleyerek, tamamlanmak üzere olan Bostancı Meydan Projesi’nden bahsetti.

Bostancı için yeni bir düzenlemeye gidildiğini anlatan Özçınar, Bostancı’ya yapılan yeni cami yanında bölge halkının günlük hayatta kullanabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturulduğunu söyledi.

Özçınar, çevre düzenlemesi kapsamında projede çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ve fitness aletlerinin yer alacağını belirtti.

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“Güzelyurt Belediyesi’nin hayata geçirdiği kanalizasyon ve arıtma tesisi projesi ülke geneline birçok belediyede bulunmuyor” diyen Özçınar Güzelyurt kanalizasyon ağının Bostancı’yı kapsadığını söyledi.

Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’nin Avrupa Birliği toplantılarında kararlı duruşu ve kanalizasyon ağını verimli şekilde kullanması sonucunda projenin ikinci ayağı olan geri dönüşüm ve tesis kapasitesinin artırılması projesinin de AB tarafından onaylanarak şu anda ihaleye çıktığını söyledi.

Özçınar, suyun geri dönüştürülerek tarımsal amaçlı kullanılması için 100 bin tonluk, 7.5 milyon Euro değerindeki havuz projesinin tamamlanmasının narenciye sektörüne büyük katkı yapacağını anlattı.

YENİ PROJELER VE BOSTANCI’YA ŞUBE BİNASI…

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yeni dönemde yapılacak projelerini de Bostancı halkıyla paylaştı. Güzelyurt Belediyesi’nin vizyon sahibi bir kurum olduğunu söyleyen Özçınar, halka en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını anlattı.

Yeni dönemde gençlerin iç göçünü engellemek için sosyal konut projesini hayata geçireceklerini, 400 dönümlük araziye kurulan “Kent Park” projesinin açılışının çok yakında yapılacağını kaydeden Özçınar, Bostancı, Şahinler, Serhatköy, Mevlevi ve Gayretköy’e hizmet sunacak şube binaları projesiyle sahil düzenleme projelerinin ayrıntılarını da halkla paylaştı.

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