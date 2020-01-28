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Özdenefe: “Ercan pisti miadını doldurdu”

CTP Milletvekili Özdenefe, Meclis’te yaptığı konuşmada Ercan Havalimanı ile ilgili konuştu.

28 Ocak 2020 Salı 15:53
Özdenefe: “Ercan pisti miadını doldurdu”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Ercan Havaalanının tamamlanmasıyla ilgili sıkıntılar ve gelinen aşama” konusunda güncel konuşma yaptı.

Özdenefe, Ercan’daki pistle ilgili yaşanan sıkıntıları hatırlatarak, bugünkü konuşmasını, bu konuda tatmin edici bir açıklama duymadığı, sürenin 2 ay sonra tamamlanacak olmasıyla ilgili de bilgi almak için yapacağını kaydetti.

UBP kadrolarında ve vizyonunda bir değişiklik olmadığını, yetkililerin Ercan’dan 27 Aralık 2012’de devamının geleceği hayaliyle alınan çeki hatırlatarak bugün gelinen durum hakkında kimsenin bilgi vermediğini söyledi.

Özdenefe, bu sürecin her zaman aceleci, hatalı ve ağır ilerlediğini ifade ederek, Meclis’in bu konuda araştırma komitesi kurmak zorunda kaldığını da hatırlatarak, ilgili bakanların o raporları okuduğunu umduğunu söyledi.

Avam projesinden başlayarak komite çalışmalarında Dalaman Havalimanı projesinin ihalesiz şekilde gündeme geldiğini kaydeden Fazilet Özdenefe, sözleşmeye Başsavcılığın bile dahil edilmediğini, 15 gün sonra sözleşmeye bir ek sözleşme getirerek toplumun zararına olacak maddeler eklendiğini savundu.

Bu ek sözleşmeyle de kusursuz fesih hakkından vazgeçildiğini anlatan Özdenefe, teslimatla ilgili yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Özdenefe, bu konuyu unutturmamak için konuşma yapmayı seçtiğini ifade ederek, sürecin ilk baştan beri sıkıntılar ve sancılarla ilerlediğini söyledi.

Komite raporunda T&T’nin sözleşme gereği verilen iş planına uymadığı ve hatta 25 yıllık olan sözleşmenin 4 yıl uzatıldığını kaydeden Özdenefe, nihayetinde ilk temelin 2015’te atılmasından başlayarak süreci özetleyerek bugün gelinen noktada Atakan’ın marta kadar tahammül edebileceklerini açıkladığını anımsatarak kalan 2 aylık süreçte atılacak adımları sordu.

“PİST MİADINI DOLDURDU”

Özdenefe, Ercan’daki pistle ilgili yaşananlara da değinerek, bu pistin miadını doldurduğunu söyledi ve pistlerle ilgili aldığı teknik bilgileri aktardı.

Ercan’daki pistin 2 ay içerisinde yenilenmesinin söz konusu olmadığını, aksiyle ilgili bilgi yoksa ne yapılacağını bilmek istediklerini kaydeden Özdenefe, “Nasıl bir yol haritası çizdiniz ve pistin güvenilirliği nedir?” diye sordu.

ATAKAN: “DEFORMASYONLAR GİDERİLDİ, PİST GÜVENLİ”

Özdenefe’yi yanıtlamak üzere kürsüye gelen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’ndaki mevcut pistin son derece güvenli olduğunu vurgulayarak, basında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Atakan, pistteki deformasyonların da kısa süre önce giderildiğini, pist nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, havalimanı tamamlandığında pistin yenileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ÖzdenefeErcanMeclis
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