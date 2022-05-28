Özdenefe: "Gücünüz, sesimizi kısmaya yetmez!"

Özdenefe'nin paylaşımı şu şekilde:

Gücünüz, sesimizi kısmaya yetmez!

Sayın Tatar, herkesin Cumhurbaşkanı olmak ve tarafsızlığını korumak bir yana adeta Kıbrıslı Türklerin karşısında saf tutmaya devam ediyor.

Daha dün işgal ettiği makama asla yakışmayacak bir üslupla, ana muhalefet partisi liderini, özel bir bilim dalının hassasiyetlerini de göz ardı ederek ‘psikolojik takıntılı’ ilan eden ve haddini aşan Sn Tatar, bugün bir başka siyasi krizin altına imzasını atmıştır .

Sanayi Odası’nın bu sabah gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanına bağırara çağıra “ Türkiye’yi eleştirme, uzatma! Biz de konuşma yapacağız” deme cüretini kendinde bulan Sn Tatar, hem ana muhalefet partisi liderini susturmaya çalışmış hem de , ikinci kez, bir meslek kuruluşumuzun önemli bir etkinliğini kendi siyasi ajandasına alet etmeye tevessül etmiştir.

Tabipler Birliği etkinliğinde, yurt dışından gelen konuklara “ülkenizin sorunlarını burada konuşmayın” deme hakkını kendinde gören Tatar, davetli olarak katıldığımız Sanayi Odası etkinliğinde çıtayı yükselterek bu kez asli görevi ülke sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm önerileri sunmak olan ana muhalefet başkanına “ülkemize dair sorunları ülkemizde konuşmayı” yasaklamaya çalışmıştır.

Ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri olan Sanayi odasında ekonomik görüşlerini açıkladığı için susuturulmaya çalışılan parti genel başkanımıza karşı yapılmış bu saygısızlığı kınıyorum.

Sayın Tatar’ın son dönemlerde ülkemizdeki her tür politik eleştiriyi Türkiye’yi eleştirmek gibi algılaması da ayrıca manidardır. Kaldı ki, Türkiye’de uygulanan ekonomik politikaların ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini konuşmak ve çözüm önerileri sunmak ne zamandan beri yasak olmuştur?

Sayın Tatar yapılan konuşmayı bizler ve diğer katılımcılar gibi dikkatle dinlemiş olsa idi, Sayın Erhürman’ın, sair şeyler yanında, ülkemizdeki tüm yöneticilerin ve muhatapların sorunlarımızı gerek AB’ye gerekse de Türkiye’ye doğru tespitler üzerinde aktarması gerekliliğini vurguladığını anlayabilecekti.

Herkes bilmelidir ki; Kıbrıslı Türkler tüm sorunlarını da, bu sorunların sorumlularını da konuşmaya devam edecektir. Kimse bizlerin sorunlarımızı doğru tespit ederek ortaya öneriler koymamızı engelleyemeyecektir. Susmuyoruz, susmayacağız. Her platformda konuşmaya devam edeceğiz.