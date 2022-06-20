Özel sektör, kamu arasındaki uçurumu açıyorsunuz!

Neşe'nin açıklaması şöyle:

Özellikle hizmet sektöründe kalifiye elemanın kalmadığı ülkemiz, gerçekçi çözümler üretmemesi halinde bu süreçten en ağır darbeyi alarak halkın politikacılara olan güvenini sarsacak ve gelecek için sorgulamalar başlayacaktır.

Unutulmasın ki dünyadaki tüm devrimler ezilen kesim tarafından yapılmış ve başarıya ulaşmıştır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin eşiğinde TL'nin değer kaybetmesi ve enflasyon canavarının hortlaması sebebiyle açlık sınırının altında olan asgari ücret ile geçinmek mümkün değildir.

Aldığımız maaş değil ay sonunu, ayın ilk haftasını bile geçirmemize yetmiyor.

Bu pahalılıkta asgari ücretin arttırılması soruna çözüm değildir, bu gün sosyal hakları düzgün şekilde sağlanamayan işçiler, hükümetlerin yanlış politikaları nedeniyle işverenlere ekstra bir yük getirmekten öteye geçemez. Bu sebeple işsizliğin artacağı bir döneme geçiş yaparak daha da vahim bir tabloyla karşılaşacağız.

Yöneticilerimizin yapması gereken taşın altına elini koyarak gerekli tedbirleri alıp fırsatçılık yapanlara karşı halkı koruması, denetimleri arttırması ve sosyal devlet anlayışını destekleyecek politikalarla yaşanan bu süreçteki zorlukları en aza indirmesi için çabalaması lazımdır.

Hükümet olarak siz gelip geçici çözümlerle uğraşarak kaşıkla verip, kepçe ile geri alırsanız bu gün her yerde konuştuğumuz özel sektör ve kamu çalışanları arasındaki uçurumu daha da açarak modern kölelik düzenine ayak uydurmuş olursunuz.