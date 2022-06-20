Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı

Özel sektör, kamu arasındaki uçurumu açıyorsunuz!

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Sözcüsü Fuat Neşe, "aldığımız maaş değil ay sonunu, ayın ilk haftasını bile geçirmemize yetmiyor" dedi.

20 Haziran 2022 Pazartesi 15:30
29 Okunma
Özel sektör, kamu arasındaki uçurumu açıyorsunuz!
banner48

Neşe'nin açıklaması şöyle:

Özellikle hizmet sektöründe kalifiye elemanın kalmadığı ülkemiz, gerçekçi çözümler üretmemesi halinde bu süreçten en ağır darbeyi alarak halkın politikacılara olan güvenini sarsacak ve gelecek için sorgulamalar başlayacaktır.

Unutulmasın ki dünyadaki tüm devrimler ezilen kesim tarafından yapılmış ve başarıya ulaşmıştır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin eşiğinde TL'nin değer kaybetmesi ve enflasyon canavarının hortlaması sebebiyle açlık sınırının altında olan asgari ücret ile geçinmek mümkün değildir.

Aldığımız maaş değil ay sonunu, ayın ilk haftasını bile geçirmemize yetmiyor.

Bu pahalılıkta asgari ücretin arttırılması soruna çözüm değildir, bu gün sosyal hakları düzgün şekilde sağlanamayan işçiler, hükümetlerin yanlış politikaları nedeniyle işverenlere ekstra bir yük getirmekten öteye geçemez. Bu sebeple işsizliğin artacağı bir döneme geçiş yaparak daha da vahim bir tabloyla karşılaşacağız.

Yöneticilerimizin yapması gereken taşın altına elini koyarak gerekli tedbirleri alıp fırsatçılık yapanlara karşı halkı koruması, denetimleri arttırması ve sosyal devlet anlayışını destekleyecek politikalarla yaşanan bu süreçteki zorlukları en aza indirmesi için çabalaması lazımdır.

Hükümet olarak siz gelip geçici çözümlerle uğraşarak kaşıkla verip, kepçe ile geri alırsanız bu gün her yerde konuştuğumuz özel sektör ve kamu çalışanları arasındaki uçurumu daha da açarak modern kölelik düzenine ayak uydurmuş olursunuz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci kazayla ilgili polisten açıklama
Feci kazayla ilgili polisten açıklama
Ertuğruloğlu taburcu edildi
Ertuğruloğlu taburcu edildi
Bakan açıkladı: "Yarın ya da en geç çarşamba ödenecek"
Bakan açıkladı: "Yarın ya da en geç çarşamba ödenecek"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim