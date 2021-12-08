“Özel sektörün gelişmesi için yeni bir vizyon ortaya konması gerekiyor”

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HP Milletvekili aday adayı Serhat Kotak, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Uzun yıllar Amerika’da yaşadıktan sonra KKTC’ye dönen ve bilişim sektöründe profesyonel yaşantısına devam eden Koçak, ülkenin mevcut koşullarını göz önünde bulundurunca siyasete girmeye karar verdiğini söyledi. Kotak, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile zaman zaman fikir alışverişi yaptıklarını ve bu sohbetler sırasında da aktif olarak bir şeyler yapmanın zamanının doğru olduğunu düşündüğünü kaydetti. Kotak, “Siyasi istikrar ve ekonomi açısından büyük sıkıntılarımız var. Bu kötü koşulları tribünlerden izlemek yerine aktif olarak bu göreve talip oldum” dedi.

Kotak, “Geçtiğimiz yıla baktığımızda toplanamayan bir meclis görüyoruz. Bunlar utanılacak şeyler. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Bunların olmaması için de hükümetleri kurarken aritmetiği zorlayıp ve istikrarlı gidecek bir yapıyı sunmanız gerekiyor” dedi. Vatandaşın siyasete karşı bir güvensizliğinin olduğuna dikkat çeken Kotak, “Belirli bir kesim de seçimleri boykot etmeyi düşünüyor. Aslında benim siyasete adım atmam da bu noktadan başladı. Vatandaşlarımızı sandığı boykot etmek yerine sandığa gitmeye davet ediyorum. Tam tersine bunu yaparak istemediğiniz kişilerin iktidara gelmesine olanak sağlıyorsunuz. Lütfen oy kullanmak için sandığa gitmelerini öneriyorum” dedi.

Gelecek olan hükümetin özel sektörün gelişmesi için yeni bir vizyon ortaya koyması gerektiğini kaydeden Kotak, “Bunun da hükümetin eylemleriyle desteklenmesi gerekiyor ve vatandaşlarımızın çocuklarının geleceği hakkında endişe etmemesi gerekiyor. Hem yaşam kalitesinin hem de maaşların arttığı bir ortamda yeni fikirlerin ve yeni projelerin hayata geçtiğini ve girişimciliğinde ilerlediğini göreceğiz” dedi.