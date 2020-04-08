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Özeray: Sağlık bakanı bize henüz bilgi vermedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 22:54
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Özeray: Sağlık bakanı bize henüz bilgi vermedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bugün “200 yataklı pandemi hastanesi yapacağız” açıklamasına açıklık getiren Kudret Özersay, bakan Pilli’nin yeni ceza evini kastetmiş olabileceğini söyledi.

Bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yapımı tamamlanan yeni cezaevini gezdiğine dikkat çeken Özersay, yeni cezaevinin pandemi hastanesi olabileceğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun henüz bu yönde bir karar almadığının altını çizen Özerasy, sıfırdan yeni bir hastane yapımının çok uzun süreceğini, bu nedenle yeni cezaevinin hastaneye dönüştürülebileceğini ekledi.

Kudret Özersay’ın konuşması şöyle:   

Yeni bir pandemi hastanesi meselesi Bakanlar Kurulu’nda konuşulmadı. Bakanlar Kurulu bu yönde bir karar almadı. Bu Sağlık Bakanı Pilli’nin kendi düşüncesi. Ama elbette bize söylenecek.

Bugün İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni cezaevini ziyaret ettiler. O bağlamda zikredilmiş bir şey olabilir.

Dünyada kapalı salonlarda geçici olarak pandemi hastanesine gönüştürülüyor.

Yeni bir hastane yapılması genel anlamda çok zaman alır, bizim ülkemizde ise çok uzun zaman alan bir şey olacaktır.

Sağlık Bakanı Ali Pilli mevcut binalardan birinin pandemi hastanesine dönüştürülmesini kast etmiş olabilir.

HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 08.04.2020 22:57
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsKudret Özersay
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Hastalık tekrar nüksediyor 2020-04-08 22:58:36

Kore açıkladı.... taburcu edilenler mayın gibi tekrar korona oluyorlar. Önlem alın yoksa kimse kalmayacak geride

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