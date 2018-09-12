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Özerlat'tan Tüketicilere Önemli Duyuru! 5 TL'yi geçmemelidir...

Özerlat ailesi tüketicileri sosyal medyadan üzerinden uyararak 125gr.'lık yerli kahvelerinin satış fiyatının 5 TL'nin üzerinde olmaması gerektiğine vurgu yaptı

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:02
Özerlat'tan Tüketicilere Önemli Duyuru! 5 TL'yi geçmemelidir...

 Özerlat ailesi marketlerdeki fiyat dengesizliğinden dolayı mağduriyet yaşayan müşterilerinin kendilerini bilgilendirmelerini rica etti. Özerlat Kahvesi tarafından yapılan açıklama ile yerli kahve üreticileri ile ortak belirledikleri kahve fiyatlarına  göre, 125 gr.’lık kahvenin satış fiyatının  5 TL’den fazla olmaması gerektiği kararı alındığı duyuruldu.

Özerlat’tan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Değerli tüketicilerimizin dikkatine,

25 Temmuz 2018 tarihinde piyasaya sürmüş olduğumuz 125gr'lık Türk Kahvesi ürünlerimizin satış fiyatlarında, kahveseverlerimizi mağdur eden dengesizlikler olduğunu saptadık.

Tüketicilerimizi bu konuda uyarmak ve bildirmek isteriz ki; yerli kahve üreticileri ile ortak belirlediğimiz kahve fiyatlarına göre, 125gr.'lık kahvemizin satış fiyatı 5TL'den fazla olmamalıdır. Yaşanan ekonomik kriz süresinde, bazı marketlerin Özerlat Türk Kahvesi paketlerinin satış fiyatlarını 150 gr.'a göre güncellediklerini üzülerek tespit ettik.

Raflarda görülen kurukahve ambalajlarının birçoğu, özellikle de ithal kahvelerin 100gr. olmasından ve haksız rekabete maruz kaldığımızdan dolayı, Ağustos 2018 tarihli kriz döneminden önce 125gr.'lık ambalaj üretimine zaten başlamıştık.

Dikkatinizi çekmek isteriz ki, bu ürünlerin satışı, Ağustos 2018'de yerli kahve üreticilerinin fiyatlardaki zam kararıyla ayni döneme denk gelmiştir; bu sebeple yeni 125gr. ambalajlar, 150gr. fiyatına satılıyor yanılgısına neden olmuştur. Bu yanılgıyı ortadan kaldırmak için siz değerli müşterilerimize bildiririz ki 125gr.'lık Türk Kahvelerimizin satış fiyatı 5 TL'nin üzerinde olmamalıdır. Bu konuyla ilgili mağduriyet yaşayan müşterilerimizin bizi bu konuda bilgilendirmelerini rica ederiz.

Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet yerli üreticilerin bu kriz döneminde uğrayacağı haksız suçlamaların önüne geçecektir.

İlginize ve dikkatinize teşekkür ederiz.

-Özerlat Ailesi

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ÖzerlatHaberKKTCKıbrıs
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