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Özersay: "7 günlük karantina noktasına gelinmesi sevindiricidir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’ye gelişlerde 7 günlük karantina noktasına gelinmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Özersay, “okulların açılıyor olması ve kış girişinde bulunmamız bu ilave tedbirleri almamızı zorunlu kılmıştır”dedi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 22:02
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Özersay: "7 günlük karantina noktasına gelinmesi sevindiricidir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’ye gelişlerde 7 günlük karantina noktasına gelinmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Özersay, “okulların açılıyor olması ve kış girişinde bulunmamız bu ilave tedbirleri almamızı zorunlu kılmıştır”dedi.

Özersay açıklamasının tamamında “10 gün önce ülkeye girişlerde kısa süreli karantina uygulaması önermiştik ama o gün kabul görmemişti ve Bakanlar Kurulu kararı alınamamıştı. Şimdi sağlık kurulunun da ısrarıyla 7 günlük karantina noktasına gelinmesi sevindiricidir.

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de günlük vaka sayılarının önemli ölçüde artmış olması, okullarımızın açılıyor olması ve kış girişinde bulunmamız bu ilave tedbirleri almamızı zorunlu kılmıştır” ifadelerini kullandı.

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Kudret ÖzersayKarantinaKoronavirüsCoronavirüs
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