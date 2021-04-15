Özersay: "Başbakan Alaattin’in lambasını okşadı"

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Halkın Partisi Genel başkanı Kudret Özersay’ın konuşması şu şekilde:

“Erken seçim hakkında hükümetin ortakları Ekim ayında olmasa da olur gelen seneye olsa da olur gibi bir noktaya geldi. Gelecek hafta devam edip edemeyeceği belli olmayan bir hükümet, nasıl olurda gelecek sene yapılacak olan seçime kadar hükümet devam eder diyor. İnandırıcılığı bu anlamda yok. Herkesin kendine göre bir ideal tarihi var ama marifet oturup konuşup ortak bir tarih belirlemektir.

Öyle ya da böyle Meclis’te yapılan toplantıdan sonra, Başbakan kürsüye çıkıp erken seçimle ilgili bu mesajı verip gelin tarihte uzlaşalım dediği andan itibaren Alaattin’in lambasını sayın başbakan okşamış durumdadır. Onun içinde o cin lambadan çıktı artık, bu yüzden kimse sağdan soldan tutup aynı cini lambanın içine sokamaz. Dolayısıyla artık konuşup anlaşmak gerekmektedir” dedi.