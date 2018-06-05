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Özersay: "Bazılarının ödü patladı ama korkunun ecele faydası yoktur"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

05 Haziran 2018 Salı 09:07
Özersay: "Bazılarının ödü patladı ama korkunun ecele faydası yoktur"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Özersay paylaşımında “Dokunulmazlıklar kaldırılsın diye yıllardır nutuk atanlar, dün Meclis’te dokunulmazlık kaldırılması oylamasında kıyameti kopardılar, buna karşı çıktılar. Neden mi? Sıranın kendilerine geleceğini bildikleri için tabi ki!

Biz sözümüzü tutup dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair adım attığımız için, “verdiğiniz sözü tutacaksınız diye bunu yapıyorsunuz” diyerek sanki mahcup olunması gereken bir şey yapıyormuşuz gibi davranmaya kalkanlar oldu. Ne zamandan beri verilen sözü tutmak için adım atmak, mahcup olunması gereken bir şey oldu?

“Dokunulmazlıklar kalkarsa Meclis’in itibarının zarar göreceği” bile söylendi düşünebiliyor musunuz? Meclis’e itibar kazandırabilecek olan yegane şey memleket yararına yapacağı çalışmalardır, dokunulmazlıklar değil.

Özetle dün bazılarının ödü patladı ama korkunun ecele faydası yoktur.

Birilerinin bam teline basmış olmalıyız ki ortalık kalkıp oturdu.

Bu konularda zerre geri adım atacak değiliz! Bir yerden başlamak gerekiyordu ve başlandı.

Bu daha başlangıç! Hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

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vatandaş 2018-06-05 09:57:51

Sonuna Kadar devammm Başkan.... Önce yasal düzeni tesis edeceğiz sonra da huzurlu bir ülkeyi.... Mammacılar korksun... Go For it...

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