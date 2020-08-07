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Özersay: “Bu topraklarda kök salmak için devlete sahip çıkmalıyız”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Maraş halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada yapmış olduğu konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özersay, “Bu topraklarda kök salmak için devlete sahip çıkmalıyız” dedi.

07 Ağustos 2020 Cuma 14:37
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Özersay: “Bu topraklarda kök salmak için devlete sahip çıkmalıyız”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Gazimağusa Maraş’ı ziyaret etti.

Yoğun bir ilgi ve kalabalıkla karşılanan Özersay, 2015 yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsına dönük tüm algı oyunlarına, manipülasyona rağmen bölge halkının çok destek verdiğini hatırlattı, “Bu akşam o destek daha da artmış. Katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

52 yıldır devam eden ve sonuç alınamayan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özersay, şu anda müzakere bile olmadığına işaret etti ve şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

“Bu yöntemle sonuç almamız mümkün değildir. Güney, yönetim ve zenginliği paylaşmaya hazır değil. Bunu beklemek istemiyoruz. Bizim bir devletimiz var. Yaşadığımız salgın bize, devlete sahip olmanın önemini gösterdi. Güçlü ülkelerin bile bir şey yapamadığı noktada bizler elimizden geldiğince yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza sahip çıktık, ülkeye gelişini sağladık. Bu topraklarda kök salmak, kimliği yaşatmak istiyorsak devletin varlığına sahip çıkmalıyız. Bu nedenle Kıbrıs’ta çözüm müzakerelerinde iki devletin varlığını dikkate almalıyız. Cumhurbaşkanlığı görevine gelirsem önümüzdeki dönem Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımıza sahip çıkıp bu hakkı paylaşmak için oturup müzakere edeceğiz, bize ait olanı alacağız. Çözümü beklemeden doğalgaz konusunda çözüm mümkündür. Bugün Avrupa ülkeleri de aynı şeyi söylemeye başladı. Cumhurbaşkanlığı makamı saydığım konularda donanımlı olmalı, uluslararası hukuka hakim, diplomasiyi ve tezlerimizi bilmeli. Masada bizi temsil edecek kişi, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini savunmalı ve dünyaya sesini duyurabilmelidir.”

“MARAŞ EZBERLENEN CÜMLELERLE DEĞİL ANCAK BİLGİ VE TECRÜBEYLE AÇILABİLİR”

Özersay buluşmada, “Maraş açılımını 2014 yılında anlattığımda o dönem buna burun kıvıranlar şimdi bizim vizyonumuza sahip çıkmaya çalışıyor” ifadesini kullandı. Maraş’ın ezberlenen cümlelerle değil ancak bilgi ve tecrübeyle açılabileceğinin altını çizen Kudret Özersay, “Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi idaresinde açılacağına dünyayı hazırlayacak birine ihtiyaç var. Maraş açılımı mevcut ekonomiyi ayağa kaldıracak, işsizliği azaltacak ve bölge cazibe merkezi olacak” dedi.

Müzakerecilik dönemi boyunca Türkiye kökenli vatandaşların Güney’e geçmesi için mücadele verdiğini hatırlatan Özersay, Hala Sultan’a ziyaret kapısını açabilmiş olmalarının ilkesel olarak çok önemli olduğunu vurguladı, ilerleyen dönemde bunu geliştirmek için adım atacağını belirtti. Brexit süreci ile ihracatta üreticiye can damarı yaratacak bir fırsat olduğunu söyleyen Özersay, “Bunu anlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile beraber hareket edip yeniden üreten bir toplum yaratacağız” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI EKİPLE VE ORTAK AKILLA HAREKET ETMELİDİR, TARAFSIZ OLMALIDIR”

Cumhurbaşkanını tarafsız olması gerektiğini anlatan Kudret Özersay, Cumhurbaşkanının insanları ırkına, partisine, siyasi ve dünya görüşüne göre ayırmadan birleştirici bir rol üstlenmesi gerektiğini aktardı. Özersay şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

“Tüm toplumun kendini temsil ettiğini düşündüğünü bir lideri olmalıdır. Gerginlik üzerine kurulu bir politika benimsemek değil, diyalog yolunu seçmek önemlidir. Sadece Kıbrıs konusunda değil, ticari, ekonomik konularda da fikir üreten, Birleşmiş Milletler, Rum tarafı, Türkiye ve İslam İşbirliği ile ilişkileri doğru bir eksende yürütecek temsilcilere ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı her şeyi ben tek başıma yaparım diyen bir model olmamalı. Ekiple ve ortak akılla hareket etmelidir.”

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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