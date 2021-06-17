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Özersay: Bu ülkeyi geriye götürmenize izin vermeyeceğiz!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP Milletvekili Sunat Atun'un 'ilahiyat okulları' önerisinin, gündemi değiştirmek için yapıldığını işaret ederek, "İster gündemi değiştirmek, isterse birilerine yaranmak için yapmış olun, bu ülkeyi geriye götürmenize izin vermeyeceğiz" dedi.

17 Haziran 2021 Perşembe 08:30
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Özersay: Bu ülkeyi geriye götürmenize izin vermeyeceğiz!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Erhan Arıklı’nın geçtiğimiz günlerde Gazimağusa’da surların üzerine konulan bayrakların kaldırılmasına ilişin “O bayraklara dokunan el kırılır!” açıklamasına tepki gösterdi.

Özersay, söz konusu önerilerin gündemi değiştirmek için yapıldığını dile getirerek, "İster gündemi değiştirmek isterse birilerine yaranmak için yapmış olun fark etmez, bu ülkeyi geriye götürmenize; laik eğitim sistemini yozlaştırmanıza, orta çağdan kalma bir üslup ile bu ülke insanının aklı ile alay etmeye kalkmanıza izin vermeyeceğiz" dedi.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

Ülke pahalılıktan kırılıyorsa, döviz patlamış, alım gücü düşüyorsa, insanlar fakirleşiyorsa;

GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK lazım değil mi? O zaman hemen patlat bir açıklama:

--BAYRAK istismarı (“eller kırılır”, “aman pardon öyle demek istemediydim”);

--MİLLİYETÇİLİK istismarı (“Milliyetçi değil vatanperverim”, aman pardon öyle demedim aslında “bir tamam milliyetçiyim tabi, hiç olur mu milliyetçi değilim!”);

--İLAHİYAT (din, inanç) istismarı (“ilahiyat bölümlerinin yasal statüye kavuşturulması için” ve muhtemelen de yeni ilahiyat okulları açılabilmesi için adım adım, “aman pardon…”)

İster gündemi değiştirmek isterse birilerine YARANMAK için yapmış olun fark etmez, bu ülkeyi GERİYE götürmenize; LAİK eğitim sistemini yozlaştırmanıza, orta çağdan kalma bir üslup ile bu ülke insanının aklı ile alay etmeye kalkmanıza İZİN VERMEYECEĞİZ.

En yakınlarınızın ve partililerinizin dahi sizlere tepkili olduğunu göremiyorsunuz. Neden? GÜÇ ve MAKAM zehirlenmesine uğradınız da ondan!

Meşruiyeti olmayan DOMBULADAN çıkma bir hükümetle ancak bu kadar!

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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