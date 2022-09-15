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Özersay'dan CTP ve UBP'ye eleştiri

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP ve CTP'nin Yerel Seçimlerin 25 Aralık'ta yapılması kararını eleştirdi.

15 Eylül 2022 Perşembe 16:04
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Özersay'dan CTP ve UBP'ye eleştiri


Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklmasında "Şimdi bu durumda Anayasayı hükümetle muhalefet BİRLİKTE Mİ İHLAL EDİYOR?" diye sordu.

Özersay'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Meclis'te ana muhalefet partisi CTP ile gayrimeşru hükümet belediye seçimlerini 25 Aralıkta (ki yine Anayasaya aykırı) yapma konusunda anlaşmış. Peki, 28 belediyeyi 18'e indiren sözde reform yasasını geçen gün açıkladığı gibi CTP Anayasa mahkemesine taşıyacak mı? Eğer öyleyse ve o yasa iptal edilirse bu seçim yapılabilecek mi? Yoksa iptal edilirse 18 belediye için başlayan seçim süreci sonucunda 28 belediye başkanı mı seçeceğiz? Veya o yasa Anayasa mahkemesince iptal edilirse 25 Aralıkta yapılması öngörülen belediye seçimi de mi yapılmayacak?

Şimdi bu durumda Anayasayı hükümetle muhalefet BİRLİKTE Mİ İHLAL EDİYOR? Şimdi Anayasaya göre BES veya Belediyeler Birliği ya da bazı belediyeler (Anayasadaki kurum/kuruluş tanımına giriyorsa) Anayasa mahkemesine seçimin tarihinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla başvurursa Anayasa mahkemesi yine iptal etmeyecek mi?

Bir kez daha vurguluyorum, hem parti tabanlarının hem de seçmenin iradesi yok sayılarak demokratik teamüllere aykırı şekilde oluşturulan bu EĞRETİ hükümetle işbirliği yaparak sorunlara çözüm bulunamayacağı gibi KAOS DAHA DA DERİNLEŞTİRİLMİŞ OLUR. Belediyeler konusunda böyle bir hükümetle ad hoc komitede Meclis çatısı altında birlikte çalışılmaya çalışıldığında neler yaşandığını ve nasıl bir kaosla sonuçlandığını unuttuk mu? Sütten hala ağzınız yanmadı mı?

Tek çıkış yolu bu hükümeti ERKEN SEÇİME ZORLAMAKTIR, bu yaratılan kaosu her yönüyle tartışmalı bir belediye seçimi değil erken seçim temizler...

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