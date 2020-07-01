Özersay'dan Maraş değerlendirmesi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, pandemi nedeniyle bir süredir gündemde olmayan Kapalı Maraş’ın açılması ve fikri sahiplenen isimlerin artmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, hiçbir fikrin birilerinin tekelinde olmadığını ancak Maraş konusunun bir vaatten öte birikim, araştırma ve dünyanın olurunu alabilecek öneriler sunabilecek bilgi gerektirdiğini söyledi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Hiçbir fikir kimsenin tekelinde değildir. Tıpkı Kıbrıs’ta barış ve çözüm belli bir siyasi parti ve kişinin tekelinde olmadığı gibi. Kapalı Maraş’ın eski sahiplerine iade edilerek onların gelişine ve taşınmazlarını kullanması meselesi şaka değildir.

Bu karmaşık bir şeydir ve hayata geçirilmesi de ezberlenen dört cümleyle mümkün değildir. ‘Deniz hukukunu, Maraş’ı ben de bilirim’ diyerek altını dolduramayacağı ezberlemiş birkaç kelime üzerinden kendisini olduğundan daha farklı göstermeye çalışanı vatandaş görür. Çünkü asıl önemli olan bunun uluslararası boyutudur. Birilerine hitap eden cümle kurmak kolaydır. Ancak bu devletin başkanı seçildiğinizde, Birleşmiş Milletlerde de diğer devletlerle olan temaslarda da İslam İşbirliği Teşkilatı’nda, Avrupa Birliği’nde bu projenin uluslararası hukukla nasıl uyumlu olduğunu, nasıl takvimleneceğini, hangi şekilde adımlarla dünyanın da reddetmesini engelleyebileceğinizi, askeri bir bölgeyi sivil konuma oturtursanız diğer ülkelerin kabul edebileceğini biliyorsanız ve bunlara hakimseniz başarılı olursunuz.

Beş sene önce aday olduğumda ve bu fikri ortaya koyduğumda gerçekleştirilebilir bir fikir olarak artısını, eksisini açıklamıştım. Vatandaşın günü geldiğinde ve o görevi vermesi halinde bugün Dışişleri Bakanı olarak hükümet adına Bakanlar Kurulu’nun verdiği yetkiyle şu anda yürüttüğümüz bu çalışmayı uluslararası alanda da olması gerektiği gibi diplomatik olarak pişirebilecek bilgi ve birikime sahip olduğuma inanıyorum.”