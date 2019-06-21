Özersay'dan o tepkilere yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, “gereksiz siyasi tartışmalarla zaman kaybetmeyeceğiz” dedi

Özersay’ın paylaşımı:

“Hafta başında önce AB Koordinasyon Merkezini ziyaret ettik, ardından Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ve bugün de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ni. Çalışma arkadaşlarımla yaptığımız hazırlıklar ışığında sorunları yerinde saptadık, hızlı hareket etmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı daire ve kurumlarla yakından ilgilenip Halkın verdiği yetkiyle, gereksiz siyasi tartışmalarla zaman kaybetmeden görevimizi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

(BRT/SM)