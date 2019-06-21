Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme

Özersay'dan o tepkilere yanıt

21 Haziran 2019 Cuma 14:11
Özersay'dan o tepkilere yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, “gereksiz siyasi tartışmalarla zaman kaybetmeyeceğiz” dedi

Özersay’ın paylaşımı:

“Hafta başında önce AB Koordinasyon Merkezini ziyaret ettik, ardından Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ve bugün de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ni. Çalışma arkadaşlarımla yaptığımız hazırlıklar ışığında sorunları yerinde saptadık, hızlı hareket etmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı daire ve kurumlarla yakından ilgilenip Halkın verdiği yetkiyle, gereksiz siyasi tartışmalarla zaman kaybetmeden görevimizi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”
(BRT/SM)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Feyzullah 2019-06-21 14:19:28

GEŞ BE ORA

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Neeee 2019-06-21 16:01:54

Atakan daha ilgili Dairelerdeki Amirlerin çoğunu görmedi bile! 100% bildiğim bir konu olduğu için söylüyorum. Kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. O amirler içinde Atakan'ın atadıklarindan çok daha değerli dürüst liyakatli insanlar var. İlgili bakanlıkta 10 civarında bakan gördüm
sadece Atakan Amirlere toplant dahi yapmadı. Müsteşarı da öyle.
Düşünebiliyor musunuz?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İçki içtiği kadına tecavüz etti iddiası!
İçki içtiği kadına tecavüz etti iddiası!
Hristofyas'tan kötü haber
Hristofyas'tan kötü haber
Kız arkadaşını darp etmişti...
Kız arkadaşını darp etmişti...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim