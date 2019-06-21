Özersay'dan o tepkilere yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, “gereksiz siyasi tartışmalarla zaman kaybetmeyeceğiz” dedi
Özersay’ın paylaşımı:
“Hafta başında önce AB Koordinasyon Merkezini ziyaret ettik, ardından Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ve bugün de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ni. Çalışma arkadaşlarımla yaptığımız hazırlıklar ışığında sorunları yerinde saptadık, hızlı hareket etmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı daire ve kurumlarla yakından ilgilenip Halkın verdiği yetkiyle, gereksiz siyasi tartışmalarla zaman kaybetmeden görevimizi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”
(BRT/SM)
GEŞ BE ORA
Atakan daha ilgili Dairelerdeki Amirlerin çoğunu görmedi bile! 100% bildiğim bir konu olduğu için söylüyorum. Kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. O amirler içinde Atakan'ın atadıklarindan çok daha değerli dürüst liyakatli insanlar var. İlgili bakanlıkta 10 civarında bakan gördüm
sadece Atakan Amirlere toplant dahi yapmadı. Müsteşarı da öyle.
Düşünebiliyor musunuz?