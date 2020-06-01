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Özersay: “Devlet herkesin karantina ücretini ödeyebilecek bir durumda değil”

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay katıldığı TV programında, “Hem vatandaş olmayan hem de vatandaş olan herkes karantinaya girecek. Fakat bu devletin herkesin karantina ücretini karşılayabilecek durumu yoktur” ifadelerine yer verdi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 23:39
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Özersay: “Devlet herkesin karantina ücretini ödeyebilecek bir durumda değil”

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Genç TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Kıbrıs’ta Manşet programına konuk oldu.

Özersay, Hem vatandaş olmayan hem de vatandaş olanlar kişilerin adaya geldiklerinde karantinaya gireceklerini belirterek, “bu devletin herkesin karantina ücretini karşılayabilecek durumu yok” dedi.

“1 TEMMUZ’U TASLAK TARİHİ OLARAK BELİRLEDİK”

Özersay, “hiç kimse kesin tarih verecek durumda değil. Bütün bu kapanma veya açılmalar konusunda kesin tarihler veremeyiz. Fakat kendimize şimdilik 1 Temmuz’u taslak tarihi olarak belirledik. 1 temmuz!a kadar diğer ülkeleri takip edeceğiz. Karantina sürecinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Güney Kıbrıs ile kapıların normalleşmesi konusunda da 1 Temmuz ile paralel gidilecektir. Yanlış yapmamak konusunda kararlıyız. Verdiğimiz emeği ve bir çuval inciri berbat etmemek için dikkatli kararlar vermeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Her ne sebeple olursa olsun olağan ikameti KKTC’de bulunan vatandaşların bugünden itibaren gemiye binip gelebileceklerini belirten Özersay, “Karantina ücreti ile ilgili olarak kendi vatandaşlarımız bağlamında burada daimi ikametgahı bulunan vatandaşlarımızın Haziran ayı içerisinde geldiklerinde nasıl ki bugüne kadar gelen vatandaşlarımızın hepsinin karantinasını karşılamışsak, bundan sonra haziran ayında gelecek olanları da biz karşılayacağız dedik” ifadelerini kullandı.

“DEVLET HERKESİN KARANTİNASINI ÖDEYEBİLECEK BİR DURUMDA DEĞİL”

Vatandaş olmayandan karantina ücreti alınmasının normal olabileceği durumlar olabileceğini belirten Özersay, “Hem vatandaş olmayan hem de vatandaş olanlar karantinaya girecek. Fakat bu devletin herkesin karantina ücretini alabilecek durumu yoktur. Dünyanın pekçok başka yerinde ve ülkemizde de olduğu gibi vatandaş olan ile vatandaş olmayan arasında ödeme farklılıkları üzerine birçok örnek vardır” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİLERİN KARANTİNA ÜCRETLERİNİ KARŞILAYACAĞINI AÇIKLADI”

Üniversitelerin, öğrencilerin karantina ücretlerini karşılayacağını belirten Özersay, “çalışanlarla ilgili haziran ayı içerisinde tüm işçiler buraya gelecek diye bir durum yok zaten. Bazı işyerleri ise nitelikli çalışanı olduğunu belirtiyor ve nitelikli elemanı olan işverenler de karantina ücretlerini karşılamalıdır. Karantina ücreti ile ilgili büyük bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Haziran ayında geçerli olan bir süreçtir bu. Burada evi bulunan ve ikameti bulunan İngiltere vatandaşının karantina ücretini ödeyememe durumu da yoktur diye düşünüyorum. Karantina ücretleri konusunda büyük sorunlar olacağını düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Postası

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