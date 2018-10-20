Özersay: Doğrudan diyalog kurmanın önemine inanıyorum

Bakan Özersay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir süre önce New York’ta bir araya gelerek farklı konularda yapmış olduğumuz görüş alış verişini bu kez Limasol’da devam ettirdik.” İfadelerini kullandı.

Özersay, “Kıbrıs’ta son 50 senedir gelecekte ne olacağını müzakere etmekten ve teorik tartışmalar yapmaktan bugünü yaşayamıyoruz. Bugüne dair birbirimizi anlama imkanını kaçırıyoruz. Birleşmiş Milletler yahut diğer uluslararası aktörlere bir şeyleri kanıtlama ihtiyacı duymadan bu türden aracısız, bir başka ifadeyle doğrudan diyalog kurmanın önemine inanıyorum.”dedi.