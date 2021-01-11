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Özersay: Erken seçim, ülkeyi kaosa sürükler

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner'in erken seçim çağrısı üzerine konuşarak, “Seçim kartının ortaya konulmasına saygı duyarım. Ancak bu, ülkeyi kaosa sürüklemekten başka işe yaramaz” dedi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:27
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Özersay: Erken seçim, ülkeyi kaosa sürükler

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner'in erken seçim çağrısı üzerine konuşarak, “Seçim kartının ortaya konulmasına saygı duyarım. Ancak bu, ülkeyi kaosa sürüklemekten başka işe yaramaz” dedi.

ÖZERSAY: "AYNI İSİMDE ISRAR ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEMEK DOĞRU DEĞİL"

HP Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay , herkesi sağduyuya çağırarak, hükümetin eğreti olduğunu daha önce söylediklerini, kendi içinde sorunları çözemeyen hükümetin ülke sorunlarını nasıl çözebileceğini sordu. Özersay, aynı isimde ısrar edip ülkeyi kaosa sürüklemenin doğru olmadığını ancak seçime hazır olduklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 11.01.2021 17:29
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