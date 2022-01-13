Özersay: “Halkını sahipsiz ve yalnız bırakmayan bir liderdi”

Özersay, Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Özersayın mesajının tamamı şöyledir:

“Yanında görev aldığım dönemde yabancılar karşısında estetik ve nükteli bir diplomasi ile onurlu bir duruşun nasıl sergilenebileceğini gördüm; bir halkın hak ve çıkarlarının liderlik gösterilerek nasıl savunulabileceğini gördüm; Halkını sahipsiz ve yalnız bırakmayan ve devlet kuran bir liderin nasıl kendisinden farklı düşünenler tarafından da saygı gördüğünü gördüm; Halkın içinde korumalar olmadan boynunda kendi fotoğraf makinesiyle fotoğraf çektiğini, kendi insanıyla samimi sohbetlerini gördüm; cenazesi başında saygı nöbeti tutarken farklı görüşten binlerce insanın nasıl ağladığını gördüm; bir Cumhurbaşkanından öte bir lider, bir devlet adamı gördüm. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı saygı, rahmet ve özlemle anıyorum…"