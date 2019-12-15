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Özersay: “Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor”

15 Aralık 2019 Pazar 16:36
Özersay: “Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şu aşamada Geçitkale havalimanında sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz bir İHA intikali bulunmadığını açıkladı.

BRT’ye açıklama yapan Özersay, “Şu anda Türkiye’den Dalaman’dan kalkan ve bölgede görev yerine getiren insansız hava araçlarından bazıları Geçitkale’de kurulumuna başlanan yer kontrol ünitesi devreye girdiğinde Geçitkale’ye gelecek, bu aşamada gelen İHA söz konusu değil” dedi.

Özersay, şu anda ihtiyacın İHA’larla sınırlı olduğunu, bir silahlı hava aracı olmadığını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayİHAGeçitkale HavalimanıHaberGündemKıbrıs
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Kuzey 2019-12-15 17:06:27

Tebrikler
Geç kalınmış bir karar ama yerinde olmuş.
Sıra hava ve deniz üssü kurulumunda.

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