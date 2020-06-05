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Özersay: Hızlı kapandık, yavaş açılıyoruz

Özersay, “Bekleyerek ve gözlemleyerek, 1 Temmuzdan itibaren belki geçişler için adım atılabilir” dedi.

05 Haziran 2020 Cuma 20:20
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Özersay: Hızlı kapandık, yavaş açılıyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’ye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 8 Haziran’dan itibaren dünyanın çeşitli ülkelerine karantina olmaksızın uçuşların başlatılacağını Güney’de paramerte değişikliğiyle yeni bir durumun ortaya çıkacağını kaydetti.

Özersay, Güney’de parametre değişikliği ile ortaya çıkacak yeni durumu hükümet olarak 14 gün bekleyerek gözlemleme düşüncesinde olduklarını kaydetti.

Özersay, “Bekleyerek ve gözlemleyerek, 1 Temmuzdan itibaren belki geçişler için adım atılabilir” dedi.

“Eğer Rum tarafı yeni bir parametreye geçmiyor olsaydı, belki günübirlik geçişler mümkün olabilirdi” diyen Özersay, ülkede sağlık altyapısındaki risk ve eksiklikler nedeniyle beklenmesinin doğru olduğunu söyledi.

KKTC olarak sınır kapılarının kapanmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile eş zamanlı karar alınmadığını hatırlatan Özersay, açılma konusunda da eş zamanlı hareket edilmesine gerek olmadığını, temkinli davrandıklarını söyledi.

Temkinli davranarak 1 Temmuz’a kadar bekleme düşüncesinde olduklarını kaydeden Özersay, “Hızlı kapandık, yavaş açılıyoruz” dedi.

Özersay, Kalavaç-Alevkayası’nda meydana gelen yangına BM ile işbirliği içinde Güney Kıbrıs’tan 3 yangın uçağının müdahale ettiğini kaydetti.

Yangının çıktığı bölgenin riskli bir bölge olduğunu bu nedenle böyle bir önlem almak istediğini kaydeden Özersay, “Daha önce de böyle bir işbirliği içinde olduk, bu mekanizma yavaş yavaş yerleşiyor” dedi.

KAYNAK : BRT

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