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Özersay, İİT Genel Sekreteri Yusuf El-Useymin ile görüştü

Görüşme BM Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:15
Özersay, İİT Genel Sekreteri Yusuf El-Useymin ile görüştü

 Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında KKTC'nin gözlemci üye olduğu bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel SekreterYusuf el-Useymin ile de bir görüşme yaptı.

Görüşme BM Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

KKTC VE İİT ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen aşama ve bölgesel gelişmelerle ilgili de görüş alış-verişinde bulunuldu.

KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Kıbrıs Türk Devleti adıyla gözlemci üye olarak yer alıyor.

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Son Güncelleme: 26.09.2019 11:20
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemGörüştüYusufSekreterIitÖzersay
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