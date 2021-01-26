ÖZERSAY: “KAPANACAKSAK, ÖZEL SEKTÖR DESTEKLENMELİ”

ÖZEL HABER

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecini değerlendiren Özersay, “Şu anda çarşı ölmüştür. Sokaklar boştur. İnsanlar güven duygusu olursa sokağa çıkıp da alışveriş yaparlar. Bu güven ortamını oluşturmak için, kararlar alınırsa, insanlar sokağa çıkar, alışveriş yapar. Piyasa da canlanır ve işten durdurmalar da önlenir. Bugünden sonra özel sektör için yapılması gereken şey, tam olarak herkesin elini taşın altına koymasıyla yapılabilir. Bizim dönemde kendimizden başlayarak, maaşlarımızdan kestik. Eğer kapanacaksak, özel sektöre kapalı kalınan dönem içinde destek yapılmalıdır. Bunu da maliye borçlanmayla yapabilir veya kamuda maaşlardan kesintilerle olabilir. Eğer bunlar yapılırsa, biz muhalefet olarak sesimizi çıkarmayacağız” dedi.