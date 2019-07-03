Özersay, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda konferans verecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre’nin Cenevre kentinde temaslarda bulunuyor.

Özersay, Cenevre ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada;“ülkemizi uluslararası alanda temsil etmek ve Kıbrıs Türkünün farklı platformlarda sesinin duyulmasını sağlamak için çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.

Kudret Özersay, temasları kapsamında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar gerginliği ve bölgesel güvenlik konularını da içeren bir konferansta konuşacak ve çeşitli yabancı basın mensuplarına röportajlar verecek.

Kudret Özersay’a Cenevre temasları sırasında Müsteşarı Güneş Onar ile Bakanlık diplomatlarından Üçüncü Sekreter Ömür Gedikoğlu eşlik ediyor.

Bakan Özersay’ın heyetinde ayrıca KKTC Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman yer alıyor.

(BRT)