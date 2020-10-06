Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Ciddi şekilde darp edip burnunu kırdılar
Ciddi şekilde darp edip burnunu...

Özersay: “Konuşma sırası artık halktadır, Kıbrıs Türk halkına güveniyorum”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, “Konuşma sırası artık halktadır, Kıbrıs Türk halkına güveniyorum” dedi.

06 Ekim 2020 Salı 13:16
665 Okunma
Özersay: “Konuşma sırası artık halktadır, Kıbrıs Türk halkına güveniyorum”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kalkınma Bankası, Şeker Sigorta ve Eski Eserler Dairesi’ni ziyaret etti.

Çalışanlarla sohbet eden Özersay, ülkede gecikmiş ve ertelenmiş bir seçim süreci yaşandığını; birkaç aydır adayların konuştuğunu, artık konuşma sırasının Türk halkında olduğunu söyledi.

Özersay şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkının karar verirken adayların hangi görüş ve vizyonu ortaya koyduğunu, ortaya koyduğu görüşlerin altını doldurup dolduramayacağını, hayata geçirme kapasitesine sahip olup olmadığı noktası dikkate alacağını düşünüyorum. Bu açıdan Kıbrıs Türk halkının sağlıklı bir karar alacağını, KKTC’nin geleceği açısından olması gereken, önümüzü açacak bir karar olacağını düşünüyorum. Bir siyasi parti seçimi olmayan, partiler üstü bir görev yerini belirleyeceğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kıbrıs adasının etrafında yaşanan son gelişmeleri, adamızın ve Doğu Akdeniz bölgesinin artan önemini de dikkate alarak, doğru bir karar verileceğini düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkına güveniyorum.”

“DEVLET KURUMLARI ŞEFFAF VE SİYASİ MÜDAHALEDEN UZAK YÖNETİLMELİDİR”

Devlet kurumlarının birçoğunun kurumsallaşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Özersay, hangi bakanlığa bağlı olursa olsun tüm kurumların şeffaf bir biçimde yönetilmeye, siyasi müdahaleden uzak ama siyasi bir vizyon içinde desteklenmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalı Maraş'ta kritik dakikalar!
Kapalı Maraş'ta kritik dakikalar!
Özkıraç : En büyük yargı toplumun vicdanıdır
Özkıraç : En büyük yargı toplumun vicdanıdır
YSK'dan uyarı
YSK'dan uyarı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim