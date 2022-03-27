Özersay: Kötü yönetimin bedelini hep birlikte ödüyoruz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Teknecik Elektrik Santrali’nin devre dışı kalmasından dolayı şu an kullanılan elektriğin AKSA ve Güney Kıbrıs’tan geldiğine ilişkin haberlerle ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Özersay açıklamasında, “Yakıt depolarındaki yakıt azalmış, dipteki çöküntü cihazlarda arızaya neden olmuş, şu anda onunla uğraşıyorlar. Yeni yakıt Perşembe gününe gelecekmiş” ifadelerine yer verdi.

“Bu yakıtın zamanında gelmesini ayarlayacak olan, ihtiyaç miktarına ve eldeki yakıt miktarına bakarak hesaplaması, planlaması gereken kim?” diyen Özersay, kötü yönetimin bedelinin hep birlikte ödendiğini belirtti.

Özersay, hükümette oldukları süreçte halka bu tür sıkıntıları yaşatmadıklarını ifade ederek, “Kim gelse bir şey değişmez” diyerek sandığa gitmeyenlerin ve ‘biz yıllardır hep bu partiye oy veririk, bir evelden bu partiliyik’ diyerek hiç sorgulamadan oy verenlerin bu yaşadıklarımıza bakarak bir daha düşünmesi gerekir. Kötü yönetim bir kader değildir, kimi zaman bilinçli kimi zamansa bilinçsiz bir tercihtir” dedi.