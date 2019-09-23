Özersay New York’ta

Özersay, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın BM Genel Kurulu marjında düzenlenecek Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantılarında KKTC’yi temsil edecek.
Bakan Özersay, BM’nin 74. Genel Kurulu haftasında bulunacağı New York’ta ayrıca, BM üst düzey yetkilileri ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcilikleriyle de görüşmeler yapacak.
BM Genel Kurulu’na katılacak diğer ülke temsilcileriyle de ikili temaslarda bulunacak olan Başbakan Yardımcısı Özersay’a New York ziyaretinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ve Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik edecek.
KKTC’den ayrılması öncesinde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özersay, “İmkan olan her platformda ülkemizi temsil etmeye ve sesimizin duyulmasını sağlamaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
akinci is the leader of turkish cypriots' community as officially voted and recognized by united nations. the rest of others such as ozersay are.... there is a nice word in turkish..a good man said..arif hoca. yes, as said by arif hoca..
its easy to talk when you are a foreigner or living in an other country othetthan TRNC. we dont have a leader here we just have puppets . and we are on the verge of extinction as cypriots while the world is watching...Beğen (1) Beğenmedim! (0)
ispiyıncı sen kimin adına giden acaba
istersan aya git..keyfini cikar, cunku bu ilk ve son vekilligin..
Gidinda gezin amerikayi bi sey olacak degil bu kalacak yaniniza
its easy to talk when you are a foreigner or living in an other country othetthan TRNC. we dont have a leader here we just have puppets . and we are on the verge of extinction as cypriots while the world is watching...