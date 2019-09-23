Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor
Son Dakika
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...

Özersay New York’ta

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün New York’a gitti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:01
Özersay New York’ta

Özersay, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın BM Genel Kurulu marjında düzenlenecek Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantılarında KKTC’yi temsil edecek.

Bakan Özersay, BM’nin 74. Genel Kurulu haftasında bulunacağı New York’ta ayrıca, BM üst düzey yetkilileri ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcilikleriyle de görüşmeler yapacak.

BM Genel Kurulu’na katılacak diğer ülke temsilcileriyle de ikili temaslarda bulunacak olan Başbakan Yardımcısı Özersay’a New York ziyaretinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ve Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik edecek.

KKTC’den ayrılması öncesinde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özersay, “İmkan olan her platformda ülkemizi temsil etmeye ve sesimizin duyulmasını sağlamaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÖzersayNEWYORKHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
guiterres from new york 2019-09-23 09:35:45

akinci is the leader of turkish cypriots' community as officially voted and recognized by united nations. the rest of others such as ozersay are.... there is a nice word in turkish..a good man said..arif hoca. yes, as said by arif hoca..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
. 2019-09-23 11:32:11 @guiterres from new york

its easy to talk when you are a foreigner or living in an other country othetthan TRNC. we dont have a leader here we just have puppets . and we are on the verge of extinction as cypriots while the world is watching...

Beğenmedim! (0)
Avatar
MARSLI 2019-09-23 09:33:54

ispiyıncı sen kimin adına giden acaba

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
dervis 2019-09-23 09:20:08

istersan aya git..keyfini cikar, cunku bu ilk ve son vekilligin..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kibrisli 2019-09-23 11:14:35

Gidinda gezin amerikayi bi sey olacak degil bu kalacak yaniniza

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
. 2019-09-23 11:31:35

its easy to talk when you are a foreigner or living in an other country othetthan TRNC. we dont have a leader here we just have puppets . and we are on the verge of extinction as cypriots while the world is watching...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile görüştü
Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile görüştü
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Çorlu'dan Ercan'a sefer talebi
Çorlu'dan Ercan'a sefer talebi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim