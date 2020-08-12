Özersay: Sahada bulunmazsanız haklarınızı yitirirsiniz…

Haber Global'de Saynur Tezel'in sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Sahada bulunmazsanız haklarınızı yitirirsiniz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu. Özersay, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin şunları söyledi;

"Öncelikle şunu söylemek durumundayım Doğu Akdeniz'in önemini biraz geç olmakla birlikte kavramaya başladık.

Türkiye Cumhuriyeti'nin nefes alacağı alan Doğu Akdeniz bölgesi. Biz Türkiye Cumhuriyeti ile bu bölgeyi sahada dengeyi sağlayarak düzenleme yoluna gittik.

Sadece kağıt üzerinde bir takım adımlar atmak değil aynı zamanda sahada bir adım atarak önce kıta sahanlığı anlaşmasını yaptık daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na lisans verdik ve ardından sismik kazı yaptık. Şimdi de bizim adımıza TPAO normal kazı yapma sürecini devam ettiriyor."

"BU OLDUBİTTİYE ZAMANINDA TEPKİ GÖSTERMEZSENİZ HAKLARINIZI YİTİRİSİNİZ"

Yunanistan'ın kötü niyetle meseleye yaklaştığının altını çizen Özersay sözlerine şöyle devam etti;

"Şimdi geldiğimiz noktada Yunanistan'ın oldubitti yaratmaya çalıştığını net bir biçimde görüyoruz. Burada bir kötü niyet var. Bizim için sürpriz değil. Yani Kıbrıslı Türkler açısından bizi şaşıtan bir gelişme değil bu. Almanya'nın arabuluculuk yaptığı Türkiye'nin iyi niyetli bir biçimde Yunanistan ile görüştüğü saatlerde Yunanistan'ın Mısır ile anlaşma yaparak Türkiye'nin alanları içerisine girmesi iyi niyetten yoksun bir harekettir.

Çok benzer bir biçimde Kıbrıs Rum Kesimi de aynısını bize yaptı. Bundan 5 yıl önce Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı seçildiğinde müzakereler devam ettiği sürece bu kazılara her iki taraf da ara versin ve kazılar yapılmasın denildi. Aradan 6 ay geçtikten sonra Rum tarafı kazılara tekrar başladı ve Sayın Akıncı müzakere sürecinde kendini orada hapsedilmiş buldu. Bu oldubittiye zamanında tepki göstermezseniz haklarınızı yitirirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti haklı olarak ağırlığını ortaya koymuştur.

Zaten Libya ile yapmış olduğu anlaşma nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti bunu hakkı olduğunu ortaya koymuştur. Bu mesele Türkiye'nin stratejik konumu açısından Türkiye'nin güvenliği açısından ve KKTC ile Türkiye'nin ortak dış politika menfaatleri açısından artık yaşamsal bir önemdedir."

LEFKOŞA ÇATIŞMA BEKLİYOR MU?

Özsaray Saynur Tezel'in "Bölgede Lefkoşa çatışma bekliyor mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi;"Eskiden önlemeye çalıştığımız şey pasaportla denize girişti. Bunlar attıkları adımlarla bizi, denize pasaportla giriş noktasına getirecek diyorduk. Artık önlemeye çalıştığımız şey bu değil. Biz bu bölgeler içindeki kaynaklarda hakkımız olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Almanya'nın arabuluculuğunda Türkiye ile Yunanistan müzakere sürecine başladığında sonucun çıkıp çıkmayacağını zaten kısa süre içinde anlamış olduk. Eğer müzakere uzuyorsa ve bu arada o masada oturan muhattaplarınız bunu fırsat bilip haklarımızı gasp etmeye kalkarsa buna kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi fiilen de göstermek durumundayız. Şuanda da Türkiye'nin yaptığı tam da budur"