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Özersay: "Sorumsuzluğun böylesine pes!"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Sosyal Sigorta primleri hakkında açıklama yaparak, "Sorumsuzluğun böylesine pes" dedi

19 Haziran 2022 Pazar 19:58
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Özersay: "Sorumsuzluğun böylesine pes!"
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Özersay'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

SORUMSUZLUĞUN BÖYLESİNE PES!

Sosyal sigorta primlerinin %65’ini ödeyeceklerini bir MÜJDE diye duyurmuşlardı hatırlıyor musunuz? İşveren katkı payının %35’lik kısmını ödemiş olmasına rağmen hükümetin ödeyeceğini açıkladığı %65’ler yatırılmadığı için sigortalı çalışanlar hastaneye gittiklerinde sağlık hizmeti alamadılar, “sigorta yatırımlarınız eksik” yanıtını aldılar. Şimdi bu sorumsuzluk nedeniyle çalışanlar sağlık hizmetinden yararlanamıyorlar ve mağdurlar. Madem ki ödeyemeyecektiniz ve bir hesap kitap yapmamıştınız ne diye söz verdiniz? Ne diye böyle bir beklenti yarattınız?

Yarın asgari ücret belirleneceğinde işverene sosyal sigorta desteği vermezseniz hem işten çıkarmalar yaşanacak hem de piyasa daha da zamlanacak. Ama sosyal sigorta primleri konusundaki bu son skandal ile birlikte asgari ücret kapsamında “prim desteği” açıklasanız bile bu saatten sonra size kim inanır ki?

GERÇEKTEN YAZIK!

Özetle: Sucuoğlu başkanlığındaki hükümetin Bakanlar Kurulu tarafından işverenlere yönelik prim desteği için yasa gücünde kararname çıkarılmıştı. Kararname 02 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanan yasa gücünde kararnamede; Ülkemizde yaşanan Corona (Covid-19) nedeniyle çalışma hayatında meydana gelen olağanüstü koşullar ve ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiş ve faaliyetlerini sürdüren işletmeler ödeme güçlüğü içine girdiği; İşyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların mevcut işyerlerinde devamlılığının sağlanması amacıyla sosyal sigorta primlerinin bir oranının karşılanması ihtiyacı doğduğu; bu çerçevede Mart 2022 - Ağustos 2022 dönemi boyunca işletmelerin sosyal sigorta prim oranlarının bir kısmı olan işveren katkı payının %65'lik kısmının karşılanması amacıyla Yasa Gücünde Kararname hazırlandığı belirtilmiş. İşveren sigorta prim katkı payı olan %11'lik kısmın rakamsal olarak karşılığı 770 TL’ydi. 770 TL tutarındaki işveren sigorta prim katkı payının %65'lik kısmı olan 500.5 TL olarak hesaplanmıştı.

Aktif sigortalıların işveren prim kalktı payının %65'lik kısmı devlet tarafından yatırılmamasından dolayı hasta olan aktif sigortalılar hastane hizmetlerinden faydalanamamaktadırlar. Düşünebiliyor musunuz?

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