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Özersay: Tek taraflı dı̇nlemek dı̇ploması̇nı̇n ruhuna aykırıdır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın Rum Dışişleri Bakanı ile görüşüp KKTC’den kimse ile temas etmemiş olmasına tepki gösterdi.

16 Ağustos 2020 Pazar 18:37
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Özersay: Tek taraflı dı̇nlemek dı̇ploması̇nı̇n ruhuna aykırıdır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın Rum Dışişleri Bakanı ile görüşüp KKTC’den kimse ile temas etmemiş olmasına tepki gösterdi.

İki gün önce ABD’nin Kıbrıs’taki büyükelçisi ile bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede geçişlerde Rum liderliği tarafından yaratılan engelleme ve kısıtlamaları anlatarak Rumlar nezdinde ABD’nin adım atmasını istediklerini vurgulayan Özersay “ABD dışişleri bakanlığı müsteşarının Kıbrıs’a kadar gelip taraflardan sadece bir tanesi ile yani rum tarafı ile görüşmüş olması diplomasinin ruhuyla da bağdaşmaz, sorunların çözümüne böyle bir yaklaşım yardımcı olmaz taraflardan sadece bir tanesi dinlenirse hiçbir zaman adil bir yaklaşım ortaya konulamaz” ifadelerini kullandı.

“SESİMİZİ DUYMAK ZORUNDADIRLAR”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay Açıklamasında şu ifadelere yer versi: “Geçtiğimiz gün ABD’nin güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi ile görüntülü telefon görüşmesi yaptık. Rum liderliğinin yarattığı sıkıntıları ve bunun ekonomize nasıl zarar verdiğini kendisine de anlattık, bu konuda Rum tarafı nezdinde adım atmalarını beklediğimizi söyledik. Kapılardan diğer geçişlere dair prosedürleri de değerlendirdik ve görüş alış-verişinde bulunduk. Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Rum Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu gelişmeden bir süre önce haberdar olmuş ve ABD yönetimine bu tek taraflı görüşme yaklaşımının yanlış olduğunu izah etmiştik. Bu ülkenin  temsilcileriyle herhangi bir görüşme-temas yapmaksızın tek taraflı istişare yaklaşımlarının adadaki gerçeklikle ve diplomasiyle diyalog ruhuyla bağdaşmadığını kendilerine iletmiştik. Bu yaklaşımlar bölgede istikrara değil yardımcı olmak ancak ve ancak Rum liderliğinin cüretkar yaklaşımlarını körükler ve gerginliğe ve istikrarsızlığa hizmet eder.

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