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Özersay: Toplumsal menfaatler düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel menfaatler düşünülerek değil, toplumsal menfaatler düşünülerek halkın hareket etmesi gerektiğini söyledi.

17 Ekim 2021 Pazar 15:49
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Özersay: Toplumsal menfaatler düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladı
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Kudret Özersay açıklamasında, yıllarca ülkeyi değil kendini düşünenlerin görev aldığını bu nedenle de bir arpa boyu yol alınmadığını ileri sürdü. Seçmenlerin de daha sorgulayıcı olması gerektiğini kaydden 

 Özersay, “toplum olarak bu kadar yıldır yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız” dedi. 

Özersay, “Ülkeyi değil kendini düşünenler sadece siyasette değil, seçmenler arasında da vardır. Oysa bu düşünceye sahip olanlarla bir yol alınamayacağı çok açıktır. Bunun için artık bu ülkeyi seven herkesin toplumsal düşünme çabası içine girmesi, kişisel menfaati uğruna ülkenin geleceğini vizyonu olmayan kişilerin ve partilerin eline vermemesi gerekir” ifadelerini kullandı. 

Seçim sonrası uzun süre görev yapacak, başlatacağı projeleri tamamlayacak istikrarlı ve uyumlu bir hükümetin kurulabilmesi temennisinde bulunan Özersay, istifa eden hükümetin “eğreti” olduğunu ve ülkeye bir şey katmadığını savundu.

Pandeminin pek çok krizle birlikte fırsatlar yarattığını da belirten Özersay, Halkın Partisi’nin koalisyonlara dair yaşadıkları sonucunda bazı dersler çıkardığını da belirtti.

Dünya genelinde özellikle konteyner konusunda uluslararası taşımacılık alanında ciddi sıkıntılar ve fiyat artışları yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay “Gıda zinciri belirli noktalarda özellikle taşımacılık ayağında ciddi kesintilere uğramış durumda ve bu da fiyat bağlamında ciddi artışları tetikledi. “ dedi.

Enerji alanında da dünya genelinde bir kriz yaşanmakta olduğunu belirten Özersay, “Özellikle uzun süredir ertelenen elektrik zammı nedeniyle ve maliyenin borç yükü dikkate alındığında ülkeyi ekonomik anlamda zor bir dönemin beklediği ortadadır” dedi. 

Özersay, zor zamanların geleceğini ancak kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini de kaydetti.

Son Güncelleme: 17.10.2021 23:42
Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiKudret Özersay
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