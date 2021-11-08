Özersay : Yapılan açıklamalar şov amaçlı

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

“YAPILAN AÇIKLAMALAR ŞOV AMAÇLI”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun hükümet kurma çalışmaları kapsamında parti ziyaretleri kapsamında HP ile yapılan görüşmenin detaylarını aktaran Özersay, “Karma oyda bazı düzenlemeler yapılıp basitleştirilmesi ve yanan oyların azaltılması yönünde bizimle aynı fikirde olduklarını söylediler. Ancak ‘Biz de aynı fikirdeyiz’ dedikten sonra aynı gün karma oyun kaldırılması yönünde karar aldılar. Bu kendi içinde tutarlı bir tutum değil. Cuma günü mecliste yapılan toplantıda Faiz beye bunu sordum. Yapılan bu açıklamalar dışarıya şov amaçlı oldu. Kendileri de çok iyi biliyor ki Seçim yasasının bütünlüklü olarak konuşulması gerekir. Bu kadar kısa süre içerisinde yapılacak olan değişiklik karma oyun basitleştirilmesi şeklinde olacaktır diye düşünüyorum. Şuan ki mevzuata göre eğer tek bir partiye mühür değil, birden fazla kişiye oy verecekseniz, her bir ilçede uymanız gereken kurallar var. Her bir ilçede vekil sayısı farklı. İlçelerdeki kısıtlamaların kaldırılmasıdır basitleştirme dediğimiz şey. İlçelere dair en az en fazla kuralını çıkarmak ve tek bir kurala tabi tutmak sorunu çözebilir. Ama bu bile değiştirilecekse bu ve buna bağlantılı maddelerinde değiştirilmesi gerekecek. Mecliste bir AD-HOC komite kurulup bunun konuşulması gerekiyor. Son yapılan toplantıda tüm parti başkanları davet edildi ve genel anlamda bir görüş birliği vardı. Özellikle muhalefetin ısrarıyla bütçeyi geçirdikten sonra seçime gidelim dedik. Ve bütçenin geçirilmesine de destek vereceğimizi söyledik" dedi.

Özersay, “Bizim beklentimiz gecikmeksizin seçimin tarihini bağlayalım, bütçenin seçinden önce geçirilmesini bağlayalım ve seçim yasasındaki değişiklikle ilgili AD-HOC komiteyi kuralım. Bu zamana kadar hep olumlu bir tavır içerinde olduk. Bundan sonra da yapıcı tavrımızı devam ettireceğiz” dedi.