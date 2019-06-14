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Özgöçmen'in katil zanlısına 3 gün tutukluluk

14 Haziran 2019 Cuma 10:32
Özgöçmen'in katil zanlısına 3 gün tutukluluk

Heykel ve seramik sanatçısı Hasan Işık Özgöçmen’in cinayet zanlısı Pakistan Uyruklu Muhammad Salman Rum tarafından teslim alınmasının ardından İskele de hakim huzuruna çıkarıldı.

İskele Kaza mahkemesi Hakimi Dilşah Karayel, zanlı Salman’ın olayla bağlantısı, ve meselenin çok ciddi oluğunu ifade ederek zanlı Salman’ın 3 gün Polis Nezarethanesinde tutuklu kalmasına emir verdi. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
özgöçmen CinayetiHaberKKTC
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Vatandaş55 2019-06-14 15:28:49

Hep tūrkiyeden suçluyu aramayin, Birazda ruma hesap sorun diye diye diye diye dilimizde tūğ bitti.hele şūkūr kedi olalı bi fare tuttunuz.

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