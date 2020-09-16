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Özgöçmen: “Sağlığı siyasete kurban ettik”

KTHES Başkanı Ali Özgöçmen, sağlık ile siyasetin birbirine girdiğini, sağlığın siyasete çok fazla karıştırıldığına vurgu yaparak, “Sağlığı siyasete kurban ettik” dedi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 12:38
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Özgöçmen: “Sağlığı siyasete kurban ettik”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, Kıbrıs TV’de Elif Şen Çatal’ın hazırlayıp sunduğu ‘Manşet’ adlı programa konuk oldu.

"ORGANİZASYONSUZLUK, HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ"

Özgöçmen, kapıların açılması ve yeni normale geçiş sürecinin yanlış organizasyonlar sonucunda Covid-19 vakalarında artış yaşanmasına neden olduğuna dikkat çekerek, “Organizasyonsuzluğun sonucunda hasta sayılarımızda artışlar yaşandı" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgının başından itibaren hekimlerin, pandemi hastanesi istediğini fakat hükümetin bu isteklerini görmezden geldiğini ifade eden Özgöçmen “Sağlık sistemi hazır olmadan kapılar açıldı. Hazırlıklı hale gelelim öyle açılalım dedik ama bizi kimse dinlemedi… Bu bizim boynumuzun borcu, seve seve çalıştık” dedi.

Özgöçmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin, Pandemi Merkezi olarak kullanılmasının, diğer hastaların mağdur olmasına sebep olduğunu ve kapatılan kliniklerin doğru bir yöntem olmadığını söyledi.

"İSTİHDAM EDİLEN HEMŞİRELERE EĞİTİM VERİLMEDİ, 4 HEMŞİRE COVID-19 POZİTİF OLDU"

Mevsimlik işçi statüsünde, seçime yönelik yapılan istihdamlarda alımı gerçekleştirilen hemşirelere herhangi bir eğitim vermeden, organizasyon yapılmadan karantina merkezlerine gönderilmesi sonucunda 4 hemşirenin Covid-19 hastası olmasına sebep olduğunu aktardı.

Doktorların ve hemşirelerin isyan etmelerinin en önemli sebeplerinden birinin, pandemi hastanesinin olmayışı olduğunu söyleyen Özgöçmen, açıklamasında, “Sağlık çalışanlarımızı, yetersiz koşullar yordu, tedbirsizlik yordu” ifadelerine de yer verdi.

Kıbrıs Postası - ÖYKÜ KENDIR

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