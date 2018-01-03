Özgürgün: "Devraldığımız derin enkazı düze çıkardık"

Mitingde konuşan Genel Başkan ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Güzelyurt’u özel kapsam içine alarak esnafa ve üreticiye yeni dönemde yeni imkânlarla ilk yüz günde kredi sağlayacaklarını müjdeledi ve “Birilerinin her masaya oturduğunda gözden çıkarttığı ama insanıyla, kadınıyla, işçisiyle, çiftçisiyle üreticisiyle bu topraklara tırnaklarını geçirerek kendine vatan yapan sahip çıkan insanımızın yüzünü daha da güldüreceğiz, Güzelyurt’u daha güzel yapacağız. Güzelyurt gelişecek, değişecek, kalkınacak ve büyüyecek” dedi.

Çalışma yaşamını daha iyi noktalara taşımak, çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmasını sağlamak amacıyla birçok proje üzerinde çalıştıklarına işaret eden Özgürgün, özellikle Sosyal sigortalar Kurumunu mevduat biriktirecek noktaya taşıdıklarını ifade ederek 25 Bin Özel Sektör çalışanına yüzde 30 pirim desteği vereceklerini de açıkladı.

“DEVRALDIĞIMIZ DERİN ENKAZI DÜZE ÇIKARDIK”

Özgürgün “Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar gözden çıkarmaya çalışırlarsa çalışsınlar biz olduğumuz sürece ne Güzelyurt’u veririz ne de herhangi bir insanımızı yeniden göçmen durumuna düşürürüz” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde Güzelyurt’u çok daha güzel günlerin beklediğini bugüne değin de bu bölgeye neler getirildiğini bölge halkının çok iyi bildiğini ifade eden Hüseyin Özgürgün, 16 ay önce hükümete geldiklerinde ne denli derin bir enkazı devraldıklarını anlattı.

Maaşların taksitle ödendiğini, üreticiye milyonlarca liralık borçlu bir hükümeti devraldıklarını, batan kurumları ile diz çökmüş kamu bankaları ile vahim tabloyu bir buçuk yılda düzelttiklerini söyleyen Özgürgün, Türkiye’de verdikleri sözleri parti meclisinde unutup kıvıranlara artık halkın tahammülü olmadığını, halkın UBP’den hizmet beklediğini belirtti.

“HİZMET UBP’NİN İŞİ… İKTİDAR BİZİM İŞİMİZ. BUNLAR BAĞLARI BOZDU BİZ YENİDEN KURDUK”

“Hizmet UBP’nin işi… İktidar bizim işimiz. Bunlar bağları bozdu biz yeniden kurduk, bunlar erteledi, biz ödedik. Bunlar batırdı, biz kurtardık. Önce ekonomiyi ayağa kaldırdık, oysa bunlar sadece konuştu biz ise yaptık. Bunlar krize cevirdi, biz hayata geçirdik. Bunlar köstek oldu biz ise hep destek. Bunlar atar tutar UBP yapar. Bir daha talan etmelerine izin vermeyeceğiz. Büyük hedefler bizi bekliyor” diyen Özgürgün UBP’nin gücünün geçmişinden, eserlerinden ve projelerinden geldiğini, bunun bundan sonra da böyle olacağını ifade etti.

Özgürgün “Bu ülkede cumhuriyeti kim kurdu? Tüm yolları, barajları kim yaptı? Biz yaptık. Bu ülkenin deniz limanlarını, havalimanlarını, sanayi bölgelerini, üniversiteleri kim kurdu? Bu ülkenin turizmini kim yaşattı ve geliştirdi? Spor tesislerini, sosyal konut projelerini kim inşa etti? Hayvancıya çiftçiye esnafa sanayiciye ilk teşvikleri kim verdi? Gençlere kırsal kesim arazilerini kim verdi? Bir dikili ağacın yok! Bunlar yapamaz atar tutar. UBP yapar. Alnımız açık biz hizmet veriyoruz” şeklinde sordu.

“ÜRETİME KULLANILACAK SUYUN UCUZ VE EN KISA YOLDAN ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ. BUNUN SÖZÜNÜ VERİYORUZ”

Güzelyurt hastanesinin yapımına başlandığını temelinin atıldığını çok yakında da açılışının gerçekleşeceğini hatırlatan Özgürgün “Yeni dönemde beş hastane var. Bunları da biz yapacağız. Şimdi biz bunu söyleyince çatladılar biz neden düşünemedik diyerek… Biz bunları yapınca bunlar dört değil beş yerlerinden çatlayacak” dedi.

CTP’nin Anavatanın suyuna çirkince saldırdığını, çirkin sloganlarla da karşı çıktıklarını kaydeden Özgürgün “Biz o suyu aldık evlere ulaştırdık. Yeni dönemde de Güzelyurt topraklarına kavuşacak narenciyecinin yüzü gülecek. Naranciyenin yüzü gülünce Güzelyurt gülüyor KKTC gülüyor. Su ile Güzelyurt’a bereket gelecek sonra Meserya’ya gidecek. Üretime kullanılacak suyun ucuz ve en kısa yoldan ulaşmasını sağlayacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Üreticinin yanında UBP duracak” dedi

“25 BİN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANINA YÜZDE 30 PİRİM DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Çiftçiye, hayvancıya, üreticiye olan milyon liralık borçları ödediklerini, KIB-TEK ve Soyal Sigortalar gibi kurumları bugün yatırım ve borç verebilecek bir noktaya taşıdıklarını da sözlerine ekleyen Özgürgün, 16 aylık hükümet döneminde tek kuruş elektrik, mazot ve benzine zam yapmadıklarını ve Rum kesimi ile kıyaslandığında 2 lira olan benzinin kuzeyde 1 lira olduğunu söyledi.

Özgürgün “Yakında Hristofyas da Anastasiadis de benzini kuzeyden alırsa şaşırmayın. Bunlar bozdu biz kurduk bunlar yıktı biz yaptık” dedi.

Çalışma yaşamını daha iyi noktalara taşımak, çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmasını sağlamak amacıyla birçok proje üzerinde çalıştıklarına işaret eden Özgürgün, özellikle Sosyal sigortalar Kurumunu mevduat biriktirecek noktaya taşıdıklarını ifade ederek 25 Bin Özel Sektör çalışanına yüzde 30 pirim desteği vereceklerini de açıkladı.

UBP Genel Başkanı, Başabakan Özgürgün “Emekçinin yanında duracaklarını söyleyenler sadece konuşuyor; UBP’ ise somut olarak yapıyor” dedi.

EROĞLU: “UBP İKTİDARLARI DEVAM ETTİĞİ MÜDDETÇE KKTC’NİN TEMELLERİ DAHA DA SAĞLAMLAŞACAK”

Mitingte konuşan KKTC 3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu da UBP’nin bir aile olduğunu, kırgınlıkların uzun sürmediğini ve bizim kırgınlıklarımız üzerinden bir şeyler yapmaya çalışanların yanılacağını belirtti.

“Bugün kırgınlık değil kucaklaşma iktidara koşma günüdür. Zamanı iyi değerlendirmemiz gerekir. İşin özeti çalışmak ve sandığa katılım oranını yükseltmektir” diyen Eroğlu seçimde katılım oranı ne kadar yüksek olursa tek başına iktidara yürüyüşün de o denli sağlam olacağını, bunun geçmiş tecrübelerle sabit olduğunu kaydetti.

Eroğlu “Halk bizden görev ve hizmet bekler. UBP iktidarları devam ettiği müddetçe KKTC’nin temelleri daha da sağlamlaşacak. Çünkü KKTC kalıcı bir devlettir” dedi.