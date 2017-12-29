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Özgürgün: "Geçitkale sahası 2018’de çevre düzenlemesiyle hazır olacak"

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve milletvekili adayları Geçitkale ve Serdarlı’daydı.

29 Aralık 2017 Cuma 15:59
Özgürgün: "Geçitkale sahası 2018’de çevre düzenlemesiyle hazır olacak"
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Çevre köylerden de gelen vatandaşlarla adeta bir şölene dönüşen etkinliklerde coşkulu kalabalığa hitap eden Özgürgün ülkeye sevdalı olduklarını, halktan aldıkları güvenle 7 Ocak’ta her şeyi daha da ileriye taşıyacaklarını vurguladı.  

Geçitkale’de halka hitap eden Özgürgün, Geçitkale’ye üniversite yatırımı düşüncesinde olduklarını, Geçitkale Havalimanın ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini ve özellikle gençler için 2018’de Geçitkale sahasının çevre düzenlemesi ile birlikte çok güzel hale geleceğini söyledi. 

Özgürgün, “Spor yatırımlarını on kat artırdık. Hiçbir sıkıntımız yok; çok rahatlıkla söylüyorum. Kadromuz da gücümüz de birliğimiz de var” dedi.  

“HÜKÜMETİN İLGİLİ OLDUĞU ALANLARDA HİÇ ZAM YAPILMADI”

Her şeyin somut rakamlarla ortada olduğunu, bir buçuk yıl önce çiftçinin de hayvancının da memurun da ne durumda olduğunu çok iyi bildiğini anlatan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Bir önceki hükümetten kalan kuraklık dâhil tüm ödemlerini alan çiftçisi, hayvancısı memnun. Süt üreticisi memnun… Bugün yaptıklarımız 7 Ocak’tan sonra yapacaklarımız için de bir göstergedir. Memurumuz üç kez Hayat Pahalılığı artışı aldı. Üç kez asgari ücret belirlendi, güncellendi. Benzine mazota hiç zam yapılmadı. Tüpe yapıldı diyorlar. Bunun hükümetle ilgisi yok, özel şirketlerde… Hükümetin ilgili olduğu alanlarda hiç zam yapılmadı” dedi. 

Serdarlı’da da vatandaşla buluşan Özgürgün, hedeflerinin KKTC’yi mutlu, müreffeh ve yaşanabilir bir ülke haline getirmek olduğunu, son bir buçuk yılda yaşanan olumlu tüm gelişmelerden her kesimin haberdar olduğuna dikkat çekerek, halktan aldıkları güvenle 7 Ocak’ta her şeyi daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.
 

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