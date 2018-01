Özgürgün: "İskele’ye bir üniversite kurulmasına tam destek"

Güneşin bu topraklara doğuşuna her sabah şahitlik eden, partimizin güneşi bu toprakları her gün aydınlatsın diye, canla başla uğraşan insanlarımızın diyarı, kardeşlerimizin diyarı, İskele, Karpaz, iktidar yürüyüşümüze, gücümüze güç kattığınız bu güzel buluşmaya hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Genel Başkan ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Bu ülkenin güneşi olan UBP’nin her gün Karpaz’dan, İskele’den doğarak tüm ülkemizi aydınlatacağını söyledi.

Çiftçiye, hayvancıya, esnafa, iş adamına, üreticiye, milyonlarca lira borcu olan bir hükümeti devraldıklarını anlatan Özgürgün, ülkeyi 16 ayda düzlüğe çıkardıklarını, parti meclisi kaoslarından taksitle maaş krizlerine kadar her şeyi yaşadıklarını söyledi.

Özgürgün, “Türkiye’deki sözlerini parti meclisinde inkâr edenler yüzünden, Türkiye’de el pençe divan, Kıbrıs’a gelince kıvıranlar yüzünden, güvenilirliği sarsılmış ilişkiler devraldık” diye konuştu.

“Önce anavatanla sarsılan ilişkileri ve güveni tesis ettik…”

Diğer yandan, mazot alamayacak duruma gelmiş bir Elektrik Kurumu, diz çökmüş kamu bankaları, sıkıntılar içerisinde bir Toprak Ürünleri Kurumu, borç almadan maaş ödeyemez durumda bir Sosyal Sigortaları da bugün mucize niteliğinde sayılabilecek bir noktaya taşıdıklarını ifade eden Özgürgün, deneyimli kadroları ile hemen kolları sıvadıklarını, önce Anavatanla sarsılan ilişkileri ve güveni tesis ettiklerini kaydetti.

Özgürgün CTP’ye yönelik “Onlar anavatanın değerini bilmezler. Onlar anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimiz ne kadar hayatidir anlamazlar. Onlar bağları bozdu, biz bağları kurduk, onlar bozar, biz kurarız. Onlar kıymet bilmez, biz biliriz” diye konuştu ve önce ekonomiyi ayağa kaldırdıklarını kaydetti.

“Sadece 25 gün içerisinde 3 maaş ödedik: Nasıl yaptık? Çünkü iktidar bizim işimiz. Onlar erteler biz öderiz”

“Bakınız sadece 25 gün içerisinde 3 maaş ödedik. Buna rağmen maliyede hala paramız var” diyerek olumlu mali gelişmelere dikkat çeken Özgürgün, “Başka ne yaptık? Yaklaşık 300 milyon TL’lik iç borç ödemesi yaptık. Devlette alacağı olan, artık bu alacaklar yüzünden batma noktasına gelmiş iş dünyasını rahatlattık. Yatırımlar arttı, ekonomi canlandı, iş dünyası nefes aldı. Bunları nasıl yaptık. Çok basit... Çünkü İktidar bizim işimiz. Onlar erteler biz öderiz, onlar batırır biz kurtarırız” dedi.

Çiftçimize, hayvancıya, üreticiye olan eski dönemden kalan yaklaşık 70 milyon TL’ye yakın borcu ve yeni dönem alacaklarının da tamamını ödediklerini ifade eden Özgürgün, parti meclislerinde krize dönüşen su projesinin 3 buçuk aylık bir süreçte hemen hayata geçerek evlere ulaştığını, şimdi de ovalarımızla buluşacağını söyledi.

Borç almadan maaş ödeyemeyen, banka kapılarında fahiş faiz oranları ile borçlanma yaparak maaş ödeyen Sosyal Sigortalar’ın 165 milyon TL’lik borcunu kapatarak, ayağa kaldırdıklarını, sosyal yardım bekleyenlerin 25 yıllık geleceğini garanti altına aldıklarını ifade eden Özgürgün “Şimdi yeniden batırmalarına izin verecek misiniz?” diye sordu.

“Her dönem yaptıkları gibi, yine gençlerimizi işten attılar. Biz yeniden istihdam ettik, sahip çıktık”

Kıbrıs Türk Hava Yolları personelinin yıllardır devam eden sorunlarını çözdüklerini devlette haklarının da ilerlemelerinin de önünü açtıklarını, devlette yeni çalışmaya başlayan gençlerimizin maaş düzenlemelerini de yaptıklarını hatırlatan Özgürgün “Her dönem yaptıkları gibi, yine geldiler gençlerimizi çocuklarımızı işten attılar, döndük gençlerimize sahip çıktık, onları yeniden istihdam ettik. Onlar attı... Biz sahip çıktık” dedi.

16 aylık süre içerisinde akaryakıta tek kuruş zam yapmadıklarını da hatırlatan Özgürgün alkışlar eşliğinde “Rum kesiminde 2 lira olan akaryakıt, bizde 1 lira. Onlar bozar UBP, kurar. Onlar yıkar, UBP yapar” ifadelerini kullandı.

Yıllardır beklenen yasal düzenlemeleri hayata geçirerek yargı mensuplarının özlük haklarını da iyileştirdiklerini, yargı çalışanının da yüzünün güldüğünü sözlerine ekleyen Özgürgün öte yandan öğretmenlerin hazırlık ödeneklerini çok uzun yıllar sonra ilk kez peşin aldıklarını da belirtti.

“Sporcularımızın tamamını sosyal güvenlik kapsamı içerisine aldık”

Ülkede gençliğe spora sahip çıkacağız diyenlere “Siz bu ülke sporu için ne yaptınız?” şeklinde sormak gerektiğini çünkü konuşmaktan başka hiçbir şey yapmadıklarını ifade eden Genel Başkan Özgürgün “Biz bu dönemde spora ayrılan bütçeyi 10 kat arttırdık. Spor tesislerimizin çevre düzenlemelerini yaptık, sahalarımızı ışıklandırdık. Yetmedi, yine bu dönemde sporcularımızın tamamını sosyal güvenlik kapsamı içerisine aldık. Sigortalı yaptık. Spora da sporcuya da, sporsevere de, federasyonlarımıza da biz sahip çıktık. Tüm bunları biz başardık... Tüm bunları sizinle başardık” dedi.

Sadece bu yıl içerisinde asgari ücrete 3 kez zam yapıldığını, yüzde 30’a varan artış sağlandığını, “Onlar işçinin emekçinin yanında olduğunu söylediler, işçinin de emeklinin de, özel sektörün de yanında biz durduk” diyerek özetledi.

“Gücümüz projeleri hayata geçirme gücüdür”

“Gücümüz geçmişimizden, gücümüz eserlerimizden gelir, gücümüz projeleri hayata geçirme gücüdür” diyen Özgürgün ülkede ne yapıldıysa UBP hükümetleri tarafından yapıldığını, bundan sonra da ne yapılacaksa, bunu UBP’nin yapacağını söyledi.

Genel Başkan Özgürgün halkın bir daha bu ülkeyi yıkmalarına, talan etmelerine, bozmalarına, tüm kurumları batırmalarına, bu ülkede her gün gerginlik yaratmalarına, krizler çıkarmalarına izin vermeyeceğini vurguladı.

“İskele bölgesine bir özel üniversitenin kurulmasına tam destek vereceğiz… İskele ister, UBP yapar. Onlar konuşur UBP başarır”

Genel Başkan Özgürgün yeni dönemde çok büyük hedefleri olduğunu İskele Bölgesine bir özel üniversitenin kurulmasına tam destek verileceğini, “Yeni dönemde İskele, üniversitesine kavuşacak. İskele'ye Türk Maarif Kolejinin binasını da yapıyoruz. İskele kolejine kavuşuyor. Yetmedi, yeni dönemde Karpaz Engelli Rehabilitasyon Merkezimizi de açıyoruz. Engellilerimizle yürüyoruz. İskele İster UBP yapar. Onlar konuşur UBP başarır.” sözleriyle dile getirdi.

Hastane projeleri tamamlanacak

Yeni dönemde Hastane projeleri arasında Karpaz Hastanesi’nin de olduğunu birkaç yıl içerisinde tamamlanacağını “Sözümüz söz” diyerek anlatan Özgürgün, “Anavatanımızla el ele, Karpaz Hastanesi'ni de, Güzelyurt Hastanesi’ni de, Lefkoşa Hastanesi’ni de, Cengiz Topel Hastanesi’ni de, Girne Hastanesi’ni de yeni dönemde biz tamamlayacağız. Bunlar 4 değil 5 taraflarından çatlayacaklar” şeklinde konuştu.

“Ulaştırmada ülkeye çağ atlatacak bir döneme girildi…”

Yol projelerinin devam ettiğini, ulaştırmada ülkeye çağ atlatacak bir döneme girildiğini, Balalan Yeni Erenköy yolunun yine bu dönemde hizmete gireceğini, yeni dönemde diğer yolların, hepsinin güçlü iktidarla hayata geçeceğini anlatan Özgürgün CTP’ye “Bunlar sövmeyi saymayı, Anavatana çamur atmayı bilir... Bunlar iş bilmez... İktidar bizim işimiz” diyerek yüklendi.

25 bin sosyal sigortalı çalışana, %30 sosyal güvenlik desteği…

Yeni dönemde KKTC vatandaşı 25 bin sosyal sigortalı çalışana, %30 sosyal güvenlik desteği programını da hemen başlatacaklarını söyleyen Özgürgün, böylece özel sektörün üzerinden yükü alacaklarını, sigortalılarımızın sosyal güvenlik sistemi içinde kalmasını ve geleceklerini garanti altına alacaklarını ifade etti.

‘’Yeni dönemde Kırsal Kesim Arası alan gençlere 0 faizli kredi olanağı’’

Özgürgün “İskele ilçesine bağlı bölgelerde kırsal kesim arsaları dağıttık, her zamanki gibi onlar buna da karşı çıkıyordu... Onlar ne derlerse desinler, yeni dönemde de kırsal kesim arsalarını dağıtmaya devam edeceğiz. Ayrıca yeni dönemde, kırsal kesim arsası dağıtmakla kalmayacağız, kırsaldaki gençlerimizin aldıkları kırsal kesim arsaları üzerine yuva kurabilmeleri adına 0 faizli kredi olanaklarını da yaratacağız... Biz UBP’yiz... Gençlerimiz için biriz... Onlar karşı çıkar, biz gençlerimize sahip çıkarız” dedi.

Yeni dönemde de, önceliği en çok göç veren yerlere tanıyarak, yeni sosyal konut projelerini başlatacakları müjdesini veren Özgürgün, gençlerin kira öder gibi konut sahibi olacağını, doğup büyüdükleri yerlerde kök salacaklarını belirtti.

"Karpaz vizyonumuzdan neden rahatsız oldular? Çünkü birilerinin Karpaz’a dönme hayallerini yıktık”

Karpaz’ı da kalkındıracaklarını ve Karpaz Emirnamesini kaldıracaklarını hatırlatan Özgürgün “Karpaz’ı kalkındırmayı gündeme almamızdan ortaklar çok rahatsız oldular.. Bayram değil seyran değil, Fileleftheros Karpaz açılımlarımızı manşetlere taşıdı...Neden rahatsız oldular? Çünkü Karpaz’da yeni düzenlemelere gideceğiz ve bu toprakların gelişiminin de önünü açacağız dedik... Karpaz, gelişerek hem Karpaz’da yaşayanlara, hem de Kıbrıs Türk halkına hizmet edecek dedik...Peki bunlar neden rahatsız oldular? Cevap açık... Hayallerini yıktık hayallerini... Birilerinin Karpaz’a dönme hayallerini yıktık” diyerek dile getirdi.

“Bu ülkenin bir güneşi var. Bu güneş bize de yeter, ülkeye de yeter bu güneşin adı UBP’dir”

Elektrik, Hastane, Yol, Liman, Sosyal konut projelerini hayata geçirmek için çok daha güçlü bir hükümet ve tek başına iktidar hedefini vurgulayan Özgürgün, ülkede, 42 yıldır ortaya koyduğu vizyonla dimdik ayakta duran, eserleri ülkenin dört yanını aydınlatan bir güneş olduğunu vurgulayarak “Bu ülkenin bir güneşi var. Bizim bir güneşimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir güneşi var. Bu güneş bize de yeter, ülkeye de yeter. Bu güneşin adı UBP’dir. 7 Ocak’ta gideceksiniz ve mühürlerinizi ülkeyi aydınlatan güneşin altına vuracaksınız. Ülke aydınlanacak. Karpaz aydınlanacak, İskele aydınlanacak, KKTC aydınlanacak” dedi.

Eroğlu: “UBP bu ülkenin hem bugünü, hem yarını, hem de geleceğidir… Bu bölgenin geleceği parlaktır, kalkınması sürecektir.”

İskele Mitingi’nde konuşan KKTC 3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu ise coşkulu miting alanında eski günleri, eski mitingleri hatırladığını, o gün olduğu gibi bugün de bu heyecanı gördüğünü söyledi.

UBP’nin nesilden nesile taşındığını, KKTC’nin en güçlü partisi olarak UBP’nin sizlerin omuzlarında yükselmeye ve yarın da sandıktan iktidar çıkmaya hazır olduğunu ifade eden Eroğlu, “Elektriği, suyu olmayan bir memleketi ihya ettik ve bugün bir devlet sahibiyiz. UBP’yi ve devleti ileriye taşıyacağız. UBP bu ülkenin hem bugünü, hem yarını, hem de geleceğidir” dedi.

İskele ilçe olduğunda Başbakan olduğunu hatırlatan Eroğlu, o gün bugündür gelişme için uğraşlar verildiğini, bölgenin turizm bölgesi ilan edildiğini, istenilen noktaya tam olarak gelinmese de eninde sonunda gelişimin sürdüğünü söyledi.

Eroğlu, “Bu bölgenin geleceği parlaktır, kalkınması sürecektir. UBP’nin zaferi için ak saçlı bir dede olarak sizlerle birlikteyim” dedi.