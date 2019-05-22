Özgürgün, koalisyon hükümetini değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanı Hüseyin Özgürgün, hükümet protokolünün imzalanmasının ardından tweet atarak UBP-HP koalisyonunun kurulmasını tebrik etti.

Özgürgün açıklamasında ülkenin son dönemde ciddi sıkıntılarının olduğunu bu dönemde hızlı şekilde bir hükümet kurulmasını doğru bulduğunu kaydetti.

UBP’nin başarısız olma gibi bir lüksü olmadığını kaydeden Özgürgün HP Genel Başkanı Özersay’a da eleştirilerini sürdürüyor. Özgürgün, Özersay’ın partisi adına hiçbir şeyi kalmadığı için UBP’ye sarıldığını söyleyerek başta yapılması gerekeni şimdi yaptığını söyledi.

İşte Özgürgün’ün paylaşımı: