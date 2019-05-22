Özgürgün, koalisyon hükümetini değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanı Hüseyin Özgürgün, hükümet protokolünün imzalanmasının ardından tweet atarak UBP-HP koalisyonunun kurulmasını tebrik etti.
Özgürgün açıklamasında ülkenin son dönemde ciddi sıkıntılarının olduğunu bu dönemde hızlı şekilde bir hükümet kurulmasını doğru bulduğunu kaydetti.
İşte Özgürgün’ün paylaşımı:
bitmiş şeyi canlandıran ..ubp salaklarına tebrikler kendi düşmanlarını canlandıran tek parti
KENDİ SİYASİ GELECEĞİNİ YOK ETMİŞ BİR ADAMSIN VE HALA KONUŞUYORSUN , KOMİKSİN