Özgürgün: ''Meclisin kararını tanımayacağım...''

Özersay’ın kendisinin aday olmasından korktuğu için bunları yaptığını belirtti.

Özgürgün’ün sözleri şöyle: “Özersay bu topluma sokulmuş bir nifaktır. Özersay bir illettir. Özersay benim cumhurbaşkanı adayı olmamdan korkuyor. UBP’den hiçbir oy alamayacak.

UBP ile Özersay arasında nasıl bir anlaşma var onu da bilmiyorum. Kapı kapı bütün örgütleri gezeceğim. Ben aday değilim. Meclis ne isterse yapar, ben meclisin tavrını göreceğim. Ben bu meclisle çalışma taraftarı da değilim. Bunun değerlendirmesini milletvekillerine bırakıyorum. Alınacak kararı kabul etmeyeceğim. Bu işin altında ciddi bir siyasi kumpas var. Bu kadar benden korkuyorlarsa ne mutlu bana. Ben direk olarak mahkemeye başvuracağım. Partimden istifa edip etmeme konusunda tavrım onların atacağı adıma göre olacak. Onlar benim yanımda gibi duruyor.”

“Halkın Partisi’nin ülkeye vereceği zarar çoktur. HP eğer bugün seçime giderse alacağı oy yüzde 5-6’yı geçmez. UBP bile HP ile hükümet kurulmasının ardından sıkıntı vardır. Bu hükümetin daha fazla sürmemesini diliyorum. Grup toplantısında her şeyi açıkladım ve anlattım. Genel başkan sadece istifa konusu gündeme geldiğinde itiraz etti ve kabul etmeyeceklerini söyledi. Erhürman’ın hukukçu olması nedeniyle bu davanın ileriye götürülmeyeceğini ve neticeye varılmayacağını göreceği için bence ileriye götürmezdi bu işi. Meclis’in tavrına göre en radikal adıma kadar tepkimi göstereceğim. Meclis genel kurulu komite kurulmasına ret verebilir. Ben buna ihtimal vermiyorum eğer böyle bir şey olursa bunu da değerlendiririm. Memleketin bir sürü işi var Özgürgün neden gündem oluyor. Ben neden Meclis’in gündemini meşgul edeyim.”

Özgürgün, “UBP içerisinde de Kudret Özersay ile birlikte hareket edenler var. Bunları görüyorum. Net olarak şunu söylemem lazım esas beni üzen budur. Benim partimden de buna katkı konarak bu noktaya gelinmesidir. En çok başbakanlık yapmış ikinci kişi için parti içerisinde böyle konuların gündeme gelmesi kötüdür. Partimin içinden bazı şahısların bunu yapması hazmedilemez. Beni üzen ve yıpranmış hale getiren biraz da budur.” dedi.