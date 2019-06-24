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Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini görüşecek özel komite kurulması kararı alındı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı toplanarak, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek için özel komite oluşturulmasına karar verdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:41
Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini görüşecek özel komite kurulması kararı alındı

Meclis Başkanlık Divanı bu sabah toplanarak gündeminde bulunan, “Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel bir komite oluşturulmasına ilişkin kararı” görüştü ve komitenin kurulmasını kararlaştırdı…

Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, divan katipleri Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner’den oluşuyor. İdare amirliği boş bulunuyor.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Özgürgün
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