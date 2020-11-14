“Özgürlük, güvenlik ve devlet vazgeçilmezlerimizdir”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Halkımızın bayramını kutladı.

Bakan Amcaoğlu, KKTC’nin kuruluşunun 37’nci yılını kutlarken, bir yandan da ülkede ekonomik yaşamın gücünü yitirmemesi için, ellerinden geleni yapmayı sürdürdüklerini ve Anavatan Türkiye’nin de katkılarıyla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, tüm Dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınının, ülkemiz ekonomisine de darbe vurduğunu ve bazı sıkıntıların yaşandığını hatırlatırken, “yıllarca cefa çekmiş, ama bu çektiği sıkıntıların ardından, Türkiye’nin büyük desteğiyle 1974 yılında özgürlüğüne ve güvenliğine, 1983’te bağımsız devletine kavuşmuş olan Kıbrıs Türk halkı, içinde olduğumuz sıkıntılı günleri çalışkanlığı ve yine Anavatanının desteği ile aşacaktır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “Halkımız ve bizler, özgürlüğün, güvenliğin ve devlete sahip olmanın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Herkes de bunu çok iyi bilsin ki; özgürlük, güvenlik ve devletimiz bizim vazgeçilmezdir” diye konuştu.