Özkan: “UBP’ye geçenler YDP’li değil”

Özkan, “Bu kişiler, aylar önce Bertan Zaroğlu ile birlikte partimizden ayrılan ve daha sonra da bir başka partinin kuruluşunda isimleri geçen kişilerdir” ifadelerini kullandı.

Özkan, şunları kaydetti:

“İşin ilginç yanı UBP’nin bu tür algı operasyonuna ihtiyaç duyacak kadar sıkıntıda olmasıdır. Anlaşılan o ki, tek başına iktidar iddiasından vazgeçen UBP, Milletin Partisini değil de bu partiye mensup kişileri transfer ederek algı yapmaya çalışmaktadır. Bu algılar, UBP’nin bırakın tek başına iktidar olmayı, birinci parti olma iddiasından bile geride kaldığını göstermektedir.”

Özkan, YDP’nin başta UBP olmak üzere bu düzeni kuran ve yaşatan herkesten hesap soracak tek parti olduğu