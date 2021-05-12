Özkıraç: “Biz Yıllardır ‘Yatırım’ Diyoruz”

GÜNDEM KIBRIS

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Haber Kıbrıs’ta katıldığı televizyon programında Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Kıb-Tek’te yaşanan süreci değerlendiren Özkıraç, “Biz yıllardır şunu söylüyoruz, yatırım, yatırım, yatırım! Aksa denen bir şirket var, geçmişte imzalandığı sözleşmesini gördük, şimdi o sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzatmak için, Erhan Arıklı bizzat çıkıp, şirketin sahibiyle gizli görüşmeler yapıyor. İlerleyen günlerde toplum bunu görecektir. Onun hazırlığı yapılıyor. Üretimi Aksa’ya ve Türkiye’deki sermayeye teslim etmeye çalışan bir anlayış var. Tesislerimiz ve ambarlarımız bomboş. Sayaç yok. Kablo yok. Direklerin üzerlerinde uğraşan, arazideki arkadaşların hiçbir güvenlik malzemesi yok. Bunlar bizim iç meselemiz değil. Bizim için öncelikli olan sağlıktır. Sürekli bir algı operasyonu var. Önceki gün Yönetim Kurulu Başkanı’nın açıklaması vardı, ‘Kurum ambarlarında 900 tane sayaç var’ diye. Bu külliyen yalandır. Eski sayaçları, bir yerden söküp, öteki yere takıyoruz” dedi.