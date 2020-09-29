Özkıraç: “Bu kavganın çıtası yükselecek”

Arızalı jeneratörlerin tadilatı yapılmadığı gerekçesi ile EL-SEN Teknecik Elektrik Santralinde bir saatlik uyarı grevi yaptı.

EL-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’nde sekiz dizel jenaratör olmasına rağmen şu anda dört tanesinin hizmet verdiğini belirtti.

Çalışan dört jeneratörün ise bakımları yapılmadığı için devre dışı kalma durumu olduğunu belirten Özkıraç,Kıb-Tek Yönetimini göreve çağırdı.

Eylem’e Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı’da destek verirken, yaptığı konuşmada arızalı ve bakım bekleyen jeneratörlerin neden bakımının yapılmadığını birilerinin açıklaması gerektiğini kaydetti.

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı:

‘Ülkenin değerlerine sahip çıkacağız’

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı, bir saatlik uyarı grevinde yaptığı konuşmada Kıb-Tek’te oynanan oyunların devam ettiğini söyledi. Ülkede enerji üreten santralin bakım ve tadilat gerektiren jeneratörlerin arızasının yönetim tarafından giderilmediğini ifade eden Bıçaklı, “Bugünde enerji ürettiğimiz santralde toplandık. Kıb-Tek’te oynanan oyunlar devam etmektedir. Bir ülke düşünün enerji ürettiği santralın arızası olur ve arızayı yönetim gidermez. Santraller yetersiz imza atarlar parça alınmaz verimliliği sağlamaz, burada çalışan insanlara gece yarısı polis yollar. Arızalı olan 4 santralın arızası neden yapılmaz, bakımı olan santralar neden yapılmaz?. Toplum hala daha pahalı elektrik almaya mahkûm ediliyor. Topluma açıklasınlar Türk-Sen olarak ülkenin değerlerine sahip çıkacağız. Herkes enerji tüketirse borcunu da ödeyecektir” dedi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç:

‘Kaçak elektriğe ara emri’

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, 10 gündür bir süreç yaşandığını birçok tehditler aldıklarını söyledi. Üretim yapılıyorsa karşılığının da alınması gerektiğini ifade eden Özkıraç, Büyükkonuk Belediyesi’nin kaçak elektrik için ara emri aldığını anımsattı.

Özkıraç, “Büyükkonuk Belediyesi kaçak elektrik için ara emri aldı, Dipkarpaz Belediyesinde arkadaşlarımız tehdit ediliyor. Sayın Suphi Coşkun ya sendikamızdan özür dileyecek, yada misli ile karşılık vereceğiz. Yolsullar, işçiler, elektrik parası ödüyorsa oteller de devlet de ödeyecek. Mahkeme kararlarına saygımız sonsuz, ama en büyük mahkeme halkın vicdanıdır” dedi.

“Bu ülkeyi kimlerin yönettiğini herkes görecek”

Özkıraç, ciddi bir kaybın olduğunu ve bu kaybın saatlik Kıb-Tek’e maliyetinin 69 bin TL olduğunu günlük maliyetinin ise 1 Milyon 600 bin TL olduğunu söyledi. Aylardır Teknecikte 4 santralin devre dışı kaldığını ifade eden Özkıraç, “Öyle bir yönetim kurulu var sadece ihale takipçiliği yapıyor. İlerleyen günlerde son 5 yıllık bütün ihaleleri açıklayacağız. Bu ülkeyi kimlerin yönettiğini görsünler. Biz sadece emekçi kısmına hesap veririz ve Yüksek Mahkemeye soruyorum ara meri almak bu kadar basit mi? Girne Polis Müdürlüğü burayı bastı, gözdağı verdi biz bunların alasını yaşadık. Haklı olduğumuz müddetçe kimse karşımızda duramayacak. Bu kavganın çıtasını daha da yukarı çekeceğiz, biz seçim derdinde değiliz sizin seçiminiz batsın “dedi.