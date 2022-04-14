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Özkıraç resti çekti!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Sağlık Bakanlığı dışındaki devlet kurumlarının elektriğinin borçları nedeniyle kesildiğini söyledi.

14 Nisan 2022 Perşembe 11:04
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Özkıraç resti çekti!

Sağlık Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e 30 milyon TL elektrik borcu olduğunu öne süren Özkıraç, hastalar zarar görmesin diye bakanlığın elektriğini kesmediklerini ifade etti.

Kubilay Özkıraç, dün tutuklanan iki Kıb-Tek çalışanının bugün serbest bırakıldığını ancak bu sabah arızaya giden iki kurum çalışanının Girne’de polis tarafından tutuklandığını savunarak, “Bu dakikadan sonra arızalara polis gözetimde gitmezsek arızaları da yaptırmayacağız…” dedi.

Serbest bırakılan Kıb-Tek çalışanlarına destek vermek üzere Lefke Mahkemesi önünde bulunan ve basına açıklama yapan Özkıraç, polisin hiçbir vatandaşa hakaret etme hakkı olmadığını ifade etti.

“TEPKİMİZ ÇOK BÜYÜK OLACAK”

Ankara’dan “KIB-TEK’in Başbakanlığa bağlanacağı” yönünde bir haber aldığını söyleyen El-Sen Başkanı Özkıraç, “Tepkimiz çok büyük olacak. Kurumlarımızı yabancı sermayeye peşkeş çekmek isteyen anlayışa gereken cevabı Sendikal Platformla birlikte ilerleyen günlerde sokakta vereceğiz” şeklinde konuştu.

Özkıraç, Sendikal Platform’un bugün saat 16.30’da toplanacağını ve bazı kararlar alınacağını da belirtti.

Son Güncelleme: 14.04.2022 11:08
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