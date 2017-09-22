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Özmen: “Türkiye’ye 2016 yılında 31 milyon turist geldi”

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu işbirliğinde “Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

22 Eylül 2017 Cuma 13:33
Özmen: “Türkiye’ye 2016 yılında 31 milyon turist geldi”

Rahme Çiftçioğlu

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu işbirliğinde “Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştayın Lefkoşa Golden Tulip Otel’de bu sabah yapılan açılışına Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bürokratlar, iş insanları ve davetliler katıldı.

Siber ve Ataoğlu’nun da konuşma yaptığı çalıştayda  ilk sözü GİAD Başkanı Cemal Gülercan aldı.

GÜLERCAN: “TURİZMDEKİ İZOLASYONLARIN VE AMBARGOLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK AKILCI POLİTİKALARA İHTİYACIMIZ VAR”

Gülercan, konuşmasında Kıbrıs’ın doğal ve tarihi güzelliklerine işaret ederek, “Turizmde arzu edilen yere gelebilmek, ülkemize turist çekebilmek için sadece bu güzellikler yeterli değil” dedi.

Turizm konusundaki çalışmalarının yaklaşık 7 ay sürdüğünü ve bu çalışmayı bugünkü çalıştayda sunacaklarını kaydeden Gülercan, “KKTC olarak turizmde arzu edilen yere gelebilmek için neler yapmalıyız’ sorusunun yanıtını bulma ve bu alandaki uzmanların deneyimlerinden yararlanma düşüncesiyle yola çıktık” şeklinde konuştu.

Aidiyet bilinciyle ve dayanışmayla sorunların üstesinden gelinebileceğini de söyleyen GİAD Başkanı Gülercan, “Turizm alanında ülkemize uygulanan izolasyonların ve ambargoların üstesinden gelecek akılcı politikalara ihtiyacımız var. Bunun için ortaya yenilgi, özgüven eksikliği ve öğrenilmiş çaresizlik değil proje koymalıyız” ifadesine yer verdi.

GİAD olarak her zaman bunun için çalıştıklarını vurgulayan Cemal Gülercan, “Olumsuzlukları eleştirerek değil, çalışarak düzeltebiliriz” şeklinde konuştu.

ÖZMEN

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Erhan Özmen de çalıştayda bir konuşma yaptı.

Özmen, küresel değerlendirmelere yer verdiği konuşmasında, “Ülkelerin gayri safi milli hasılaları ne kadar yükselirse insanların turizme ayırdığı para da o kadar yükselir” ifadelerine yer verdi.

“2016’da dünyayı gezen insan sayısı 1 milyar 235 milyondu” diyen Erhan Özmen, “Bu insanlar toplamda 1 trilyon 250 milyar dolar para harcadı. 250 milyar dolar transferlere ve ulaşıma gitti. Yani turizmde 1,5 trilyon dolarlık bir pasta var. Dünya Turizm Örgütü bu rakamın 2 trilyon dolar olacağını öngörüyor” şeklinde konuştu.

Turistlerin gittikleri ülkelerde kişi başına bin dolar harcadıklarını ifade eden Özmen, “Bazı ülkeler turizmden kişi başına 300 dolar gelir elde ederken, ABD turizmde kişi başına 2 bin 500 dolar gelir elde ediyor” dedi.

Amerika’nın Fransa’dan sonra en fazla turistin gittiği 2’nci ülke olduğunu, 75 milyon turistin Amerika’ya 177 milyar dolar para bıraktığını ifade eden Erhan Özmen,  “Türkiye’ye 2016 yılında 31 milyon turist geldi, turizm geliri 22,5 milyar dolar oldu” açıklamasında bulundu.

Ülkelerin turizm pastasından aldıkları payı büyütmek için yaptıkları girişimlere değinen Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Erhan Özmen, “Kimse durmuyor, Türkiye Cumhuriyeti de, KKTC de durmamalı” şeklinde konuştu.

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